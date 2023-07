L’intégrateur Insight Enterprises lance une nouvelle offre de services surfant sur le buzz médiatique du moment pour dépasser le stade de la hype et permettre aux entreprises de passer aux applications concrètes et pragmatiques de l’IA générative.

S’il faut retenir quelque chose du dernier Google Cloud Summit 2023 centré sur les IA Génératives, c’est que cette technologie qui fait le buzz depuis 6 mois traverse la « Hype Cycle » du Gartner à grande vitesse et que les entreprises commencent à déchanter en découvrant les limites des solutions actuelles et les contraintes qui accompagnent leur mise en œuvre. Mais cette phase de désillusion, qui est en réalité la voie classique vers une adoption pragmatique, devrait être de courte durée.

Car les partenaires classiques des entreprises, qui les accompagnent sur chaque projet, ont eux aussi appris des limites et potentiels de ces technologies ces derniers mois et sont désormais bien mieux préparés à passer à des projets concrets.

C’est notamment le cas d’Insight, expert en solutions d’intégration numérique, qui annonce cette semaine une nouvelle offre de services pour accélérer les projets d’IA génératives en entreprise et les aider à tirer de la valeur.

Dénommée Insight Lens for GenAI est une offre qui comprend la création d’une instance d’IA générative sécurisée et évolutive, l’identification des cas d’utilisation à forte valeur ajoutée, l’exploitation de la plateforme Insight Lens pour ingérer des données de multiples sources, et la conception d’une infrastructure adaptée à l’IA générative. Elle est construite en collaboration avec Microsoft, NVidia et NetApp et s’appuie sur les connaissances acquises par Insight avec la création d’un centre d’excellence interne sur les technologies d’OpenAI.

Matt Jackson, Insight global CTO, explique que « nous avons beaucoup investi dans la création d’un impact commercial des données grâce à notre cadre Insight Lens, qui peut rapidement ingérer des téraoctets de données d’entreprise à travers des dizaines de sources dans un référentiel central pour améliorer la visibilité, l’analyse et la valeur commerciale. L’ajout de capacités d’IA générative renforcera la capacité des clients à accélérer la transformation basée sur les données ».

Avec son centre d’excellence en la matière, Insight veut accroître la valeur de l’IA générative pour ses clients, tout en rationalisant l’analyse des données internes et la prise de décision. Insight met également en œuvre des simulations internes pour tester l’expérience utilisateur de cette nouvelle offre de services.

Une initiative ancrée dans l’air du temps qui doit permettre aux entreprises de petit à petit mieux appréhender les usages pratiques des IA génératives et de maîtriser les services Cloud (comme Azure OpenAI Services, Google Cloud Duet AI for Vertex AI, AWS Bedrock) et les IA du quotidien comme Microsoft 365 Copilot, Dynamics 365 Copilot, etc.

