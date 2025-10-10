Face à la montée des cybermenaces et à la forte demande de compétences spécialisées, l’EPITA, France Travail Ile-de-France et ITS Group s’allient pour proposer une formation intensive en cybersécurité. Cette formation est proposée dans le cadre du dispositif de Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI) de France Travail, conçu pour accompagner les demandeurs d’emploi vers des métiers d’avenir.

Ce programme intensif de 80 jours sera dispensé par des experts en cybersécurité et des enseignants-chercheurs. Il se déroulera au Campus Cyber de La Défense et préparera les participants à obtenir une certification RNCP niveau 7 (équivalent Bac +5) délivrée par l’EPITA, reconnue par l’État.

Destinée aux demandeurs d’emploi d’un niveau minimum RNCP 6 (Bac +3/4) issus du secteur informatique ou de la sécurité numérique, cette initiative a pour ambition de renforcer la cyber-résilience des entreprises françaises et de favoriser le retour à l’emploi dans un domaine en plein essor.

Une alliance stratégique

Cette collaboration inédite conjugue expertise académique, engagement public et innovation numérique afin de relever deux défis stratégiques : la transformation digitale et la souveraineté nationale en cybersécurité.

Selon les chiffres de l’Observatoire des métiers du numérique, de l’ingénierie, du conseil et des métiers de l’événement (mai 2025), le secteur de la cybersécurité emploie aujourd’hui environ 45 000 professionnels et devrait représenter 70 000 postes d’ici 2028. Les entreprises se heurtent ainsi à une pénurie de compétences qualifiées. Cette formation intensive, déployée dans le cadre de la POEI, apporte une réponse concrète à ce défi en permettant à des acteurs comme ITS d’intégrer des talents immédiatement opérationnels, formés par une école d’ingénieurs reconnue dans un secteur hautement stratégique.

Les candidatures sont encore ouvertes. Pour postuler, se rendre sur le site carrière ITS Group : « Appel à candidatures : POEI en Cybersécurité »

Sylvain GOUSSOT, Directeur Général de l’EPITA.

« La cybersécurité n’est plus seulement une spécialisation, c’est désormais une compétence vitale pour toutes les organisations. Nous sommes fiers, avec France Travail et ITS Group, d’offrir à des professionnels en reconversion une formation exigeante et reconnue. »

David CEDILLE, Directeur du service formation France Travail Ile-de-France

« Pour ce partenariat, France Travail mobilise une solution sur mesure afin de répondre précisément aux attentes d’ITS Group. La POEI permet de former des talents immédiatement opérationnels, en parfaite adéquation avec les enjeux stratégiques du marché, tels que ceux liés à la cybersécurité. Cette collaboration témoigne de notre engagement à faciliter l’insertion professionnelle tout en garantissant aux entreprises des compétences adaptées à leurs besoins critiques. »

Jean-Michel BÉNARD, Président Directeur Général, ITS Group

« Les métiers autour de la cybersécurité sont au cœur de la souveraineté numérique et font légitiment face à une forte demande de nos Clients.

Les équipes d’ITS Group ont toujours été, depuis 1997, au cœur des problématiques des infrastructures et de leur maintien en conditions opérationnelles de sécurité.

Nous sommes ravis de cette collaboration prometteuse avec l’EPITA et France Travail, à la formation de futurs experts capables d’accompagner durablement les entreprises dans leurs enjeux de protection et de résilience. »