Le e-commerce moderne ne tient plus sur une plateforme monolithique, mais sur une mécanique de briques connectées capables d’évoluer en temps réel. Au centre du jeu, le PIM alimente chaque canal avec une donnée produit propre, synchronisée et prête pour les nouveaux usages, des marketplaces aux agents IA.

Le commerce en ligne a longtemps reposé sur un principe simple : un logiciel unique gérait l’ensemble de la chaîne, de la fiche produit à l’affichage sur le site. Cependant, les points de contact se sont multipliés à un rythme que peu d’entreprises avaient anticipé. Chaque nouveau canal représente une interaction supplémentaire avec le consommateur, et autant d’occasions de perdre sa confiance. Aujourd’hui, 84% des clients attendent une continuité parfaite entre tous les canaux, d’après une étude Salesforce. Et cette continuité passe avant tout par des données cohérentes et maîtrisées.

Dans ce contexte, la donnée produit n’est plus un sujet purement opérationnel. Elle devient un actif stratégique qui repositionne les équipes IT au cœur des décisions commerciales. La qualité et de la cohérence de l’information produit deviennent ainsi un levier direct de performance.

Pourquoi les architectures monolithiques atteignent-elles leurs limites ?

Pourtant, nombre d’entreprises s’appuient encore sur des systèmes de gestion de données vieillissants, conçus pour un monde à canal unique.

Le problème des systèmes traditionnels est avant tout architectural. En intégrant dans un seul bloc la gestion des données, la logique métier et l’affichage, ces plateformes offrent peu de souplesse face aux évolutions du marché. Intégrer un nouveau canal de distribution, connecter un outil tiers ou adapter l’expérience à un marché local suppose des refontes longues, coûteuses et risquées.

C’est précisément ce verrou que le commerce composable cherche à lever. Plutôt que d’imposer un système tout-en-un, cette approche repose sur l’assemblage de briques technologiques indépendantes, qui communiquent entre elles via des API standardisées. Chaque composant peut être mis à jour, remplacé ou retiré sans perturber l’ensemble du système. La stack technologique devient modulaire, évolutive, et théoriquement pérenne.

Les piliers du commerce composable

Le commerce composable repose sur plusieurs principes techniques complémentaires qui définissent ensemble un standard de maturité pour les solutions logicielles du secteur. Les fonctions applicatives sont découpées en microservices autonomes, ce qui réduit le time-to-market et facilite les mises à jour sans interruption de service. Chaque brique expose des interfaces standardisées selon une logique API-first, garantissant une interopérabilité native avec l’ensemble de l’écosystème, qu’il s’agisse de plateformes E-Commerce ou de systèmes ERP. L’hébergement cloud-native SaaS offre quant à lui une élasticité des ressources adaptée aux pics d’activité. Enfin, l’architecture Headless sépare le front-end du back-end, permettant une conception autonome des interfaces utilisateur tout en garantissant l’intégrité des données.

Le PIM comme pierre angulaire de cette architecture

C’est dans cet écosystème que le PIM révèle pleinement sa valeur stratégique. La complémentarité entre un PIM nouvelle génération et les principes du commerce composable répond à une nécessité simple : diffuser la bonne information produit, au bon moment et sur le bon canal. Pour cela, le système doit être capable de s’interfacer en temps réel avec l’ensemble des points de diffusion, de s’adapter à de nouveaux canaux sans refonte majeure, et de monter en charge sans dégradation de performance.

Un PIM conçu selon ces principes devient alors le référentiel central de la donnée produit, activé de façon cohérente sur l’ensemble des canaux : site, marketplaces, revendeurs, outils de recherche vocale, ou expériences en réalité augmentée.

Au-delà du composable : l’ère des agents

L’architecture composable n’est pas une destination, mais un point de départ. Les évolutions récentes de l’écosystème technologique le confirment : l’émergence du protocole MCP (Model Context Protocol), du standard Agents2Agents (porté notamment par Google pour permettre à des agents IA de communiquer entre eux de façon autonome), ou encore de l’Universal Commerce Protocol (UCP), dessine les contours d’un commerce de plus en plus orchestré par des agents intelligents. Dans ce nouveau paradigme, la qualité et la structuration de la donnée produit ne sont plus seulement un enjeu d’expérience client : elles conditionnent la capacité des agents à lire, interpréter et activer l’information sans intervention humaine.

Un PIM construit sur des fondations composables devient alors la condition préalable à toute stratégie d’automatisation commerciale crédible. Dans un environnement où les canaux se multiplient, où les agents intelligents redéfinissent les parcours d’achat et où la vitesse d’exécution s’impose comme principal facteur de différenciation, les données produits ne sont plus une contrainte technique : elles constituent l’infrastructure silencieuse sur laquelle repose la compétitivité des marques.

____________________________

Par Benoit Jacquemont, CTO et Co-fondateur d’Akeneo

____________________________

À lire également :