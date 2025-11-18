Colibri confirme sa place centrale sur le marché des éditeurs de solutions Cloud de Sales & Operations Planning, en remportant 10 nouveaux contrats d’envergure et en menant plus de 45 nouveaux projets auprès de sa base installée.

Une croissance portée par l’innovation

La forte traction de Colibri par rapport à son écosystème s’explique principalement par la politique de R&D menée par l’éditeur qui lui a permis de proposer de nouvelles fonctionnalités attendues par les professionnels de la Supply Chain. Ces derniers ont notamment pu accéder à une offre globale de planification de tous les types de flux de la supply chain (production, distribution, approvisionnement, points de vente).

Un autre atout à l’origine du développement des activités de Colibri est lié à ses investissements en IA, ce qui lui a permis d’enrichir son offre : lancement des services Super Best Fit, de nouveaux produits optimisés mais aussi de différentes fonctionnalités permettant d’automatiser des tâches variées (calcul automatique de stock de sécurité intelligent, etc).

Nicolas Commare chez Colibri « Nous sommes heureux de réaliser une croissance particulièrement soutenue sur les derniers mois. Nouveaux contrats, extensions de projets, développement à l’international, lancement de nouveaux produits sont les points clés de notre récente activité. D’un positionnement originel sur les PME et les ETI, nous sommes maintenant plébiscités par les grands comptes ce qui nous offre de belles perspectives de croissance et d’accélération. »