Squad, acteur français de référence en cybersécurité, annonce le renforcement de son partenariat avec Versa Networks, spécialiste mondial des solutions SASE et SD-WAN. Historiquement construit au travers de sa filiale Squad Cybersolutions (ex-Newlode), ce partenariat s’étend désormais à l’ensemble du Groupe. Objectif : proposer aux organisations françaises et européennes une combinaison unique de technologies de pointe et d’accompagnement local.



Un partenariat au service des clients

Avec près de 1 000 collaborateurs et une forte implantation régionale, le Groupe Squad s’appuie sur son maillage territorial pour rapprocher les solutions Versa des besoins concrets des entreprises.

Ce partenariat offre ainsi aux clients un double bénéfice : l’accès à des technologies reconnues mondialement pour leur efficacité et la garantie d’une intégration, d’une exploitation et d’un support assurés par des équipes expertes et locales.

En conjuguant les capacités SASE et SD-WAN de Versa avec l’expertise conseil, intégration et services managés (MSSP) de Squad, les organisations disposent d’une réponse complète leur permettant de sécuriser leurs infrastructures IT et OT, d’améliorer la performance de leurs réseaux, de maîtriser leurs coûts et de répondre aux exigences réglementaires et de souveraineté numérique.

« Avec Versa Networks, nous renforçons notre capacité à proposer aux clients des architectures réseau agiles et sécurisées, parfaitement adaptées à leurs réalités opérationnelles. Le déploiement de ce partenariat à l’échelle du Groupe témoigne de notre ambition de mettre notre proximité locale et notre expertise au service des meilleures technologies mondiales », commente Laurent Graciani, CEO du Groupe Squad.

« Le marché français connaît une accélération forte autour du SASE et du SD-WAN. Avec Squad, nous disposons d’un partenaire capable non seulement d’intégrer nos solutions, mais aussi de les opérer et de les adapter aux environnements clients les plus exigeants, qu’ils soient IT ou OT», conclut Florent Embarek, VP of Sales North & South EMEA Versa Networks.