Dans la poche de chaque collaborateur se cache un talon d’Achille pour l’entreprise : le smartphone. Connecté en permanence, il combine agilité et vulnérabilité, ouvrant la voie à des attaques invisibles mais redoutables.

Le télétravail et la flexibilité sont devenus des leviers incontournables pour attirer et fidéliser les talents. Mais dans cette course à l’agilité, un risque invisible s’est glissé dans la poche de vos collaborateurs : le smartphone. Ce mini-ordinateur connecté en permanence est devenu un cheval de Troie potentiel pour l’entreprise. Voici comment conjuguer mobilité et sécurité… sans freiner l’agilité des équipes.

Un risque qui ne concerne pas que les autres

Beaucoup pensent encore que ces incidents n’arrivent qu’aux autres, que leur entreprise est trop discrète, trop petite ou trop bien protégée pour être concernée. C’est une illusion. Aujourd’hui, aucune structure n’est à l’abri. Les cyberattaques ciblent précisément ceux qui se croient à l’écart, parce qu’ils sont souvent les moins préparés. Les smartphones de vos équipes abritent des données sensibles : contacts clients, accès au CRM, devis, contrats en cours, informations financières. Ils se connectent à des réseaux WiFi publics, synchronisent des applications personnelles et professionnelles, et sont rarement éteints.

Un simple clic sur un lien frauduleux dans un train, un smartphone égaré sur un salon, une application malveillante installée par inadvertance… Les conséquences vont bien au-delà d’un simple incident technique : blocages temporaires de l’activité, retards sur des contrats stratégiques, pertes de données sensibles, atteintes à la confiance de vos clients… jusqu’à menacer, dans certains cas, la survie même de l’entreprise. Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement la sécurité des outils, mais la continuité même de votre activité.

Télétravail, mobilité : conjuguer agilité et sécurité

Protéger les smartphones professionnels ne revient pas à restreindre la mobilité de vos équipes, ni à les “surveiller”, mais simplement à garantir leur capacité à travailler efficacement, sans risque pour l’entreprise ni pour vos clients. Concrètement, cela signifie :

* Mettre en place des solutions de Mobile Device Management (MDM) pour séparer les usages personnels et professionnels, protéger les données sensibles, chiffrer les informations stratégiques et permettre l’effacement à distance des données professionnelles en cas de perte ou de vol.

* Maintenir les appareils à jour pour limiter les failles de sécurité, sans compter sur les initiatives individuelles.

* Adopter des dispositifs d’authentification forte pour sécuriser les accès aux outils métiers et aux données critiques.

* Accompagner les équipes avec des messages clairs pour lever les craintes de “surveillance” et rappeler que ces mesures visent avant tout à protéger leur outil de travail et la continuité de l’activité.

Une vraie culture d’entreprise

Vous avez investi dans la mobilité pour rendre votre entreprise plus agile, plus réactive, plus attractive. Pourtant, ce cheval de Troie dans la poche de vos collaborateurs pourrait, à tout moment, venir fragiliser ce que vous avez construit.

Conjuguer mobilité et sécurité n’est pas un projet purement technique : c’est avant tout une culture à instaurer. Elle doit être portée par le top management, en coordination avec les équipes RH et IT. Les Ressources Humaines pour accompagner le changement, lever les craintes (fréquentes !) de surveillance, et intégrer la sécurité dans la culture d’entreprise. L’IT, pour piloter et maintenir des dispositifs efficaces sans freiner l’agilité. Et les dirigeants, pour inscrire cette approche dans la stratégie globale de continuité d’activité et de compétitivité.

____________________________

Par Christophe Damase et Cédric Lherm, experts chez Dstny France Entreprises

À lire également :