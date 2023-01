La pandémie, le cloud, l’IA ont transformé la communication en entreprise et les usages d’une téléphonie augmentée et unifiée. Pour évoquer cette révolution en marche, Laurent Silvestri, co-fondateur Dstny, est notre invité de la semaine.

Dstny est l’un des principaux fournisseurs européens de solutions de communications sécurisées dans le Cloud pour les entreprises. Anciennement connue sous le nom d’OpenIP, pionnier de la VoIP, Dstny simplifie le quotidien de plus de 2,5 millions d’utilisateurs grâce à des outils interactifs de Communications fournis à la demande, permettant de collaborer via divers médias voix, vidéo, chat, etc. Des outils qui peuvent aussi être intégrés nativement dans les applications métiers des entreprises pour renforcer la collaboration à tout instant.

Basée à Bruxelles, Dstny compte 1 000 employés dans 7 pays européens (Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne, Suède, Danemark, Royaume-Uni) et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 185 millions d’euros en 2021. En France, elle réalise un CA de 48M€ en 2021 avec 20% des effectifs du groupe.

Son co-fondateur, Laurent Silvestri est l’invité de la semaine de Guy Hervier. Ensemble, ils évoquent comment la téléphonie s’est transformée en entreprise, le potentiel de l’UCaaS, la révolution qui se prépare en intégrant l’IA dans l’analyse des échanges. Ils reviennent sur les nouveaux défis de la communication en entreprise en termes d’acceptation, d’hybrid work, de sécurité et de conformité…



