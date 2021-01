En 2020, la majorité des employés ont davantage utilisé les outils de visioconférence et de téléphonie professionnelle. Le UCaaS (communications unifiées en tant que service) séduit largement les entreprises pour répondre aux nouveaux enjeux de travail à distance et de mobilité. Elles y trouvent un outil extrêmement performant pour remplacer la communication classique par des outils accessibles dans le cloud.

Dans un contexte où la collaboration à distance devient une nécessité, l’année 2021 sera une année charnière dans la mise en place de nouvelles solutions.

Le lieu de travail devient hybride

Pour de nombreux collaborateurs, le domicile est devenu le lieu de travail principal, aux dépens du bureau. Le télétravail s’est rapidement développé cette année, et est devenu une pratique courante. En 2020, plu​s de la moitié des salariés ont expérimenté ce mode de travail pour la première fois. Bien que les employés devraient pouvoir regagner progressivement les locaux de leurs entreprises dans les prochains mois, 2021 sera l’année du travail hybride, à la croisée du présentiel et du distanciel.

Les technologies de communication seront nécessaires pour soutenir cette évolution et intégrer ces nouveaux modes de travail. Le travail à distance n’est pas passager, la manière dont nous travaillons va évoluer à long terme et les collaborateurs d’entreprises seront en lien permanent avec leurs collègues et clients, qu’ils soient au bureau, à domicile, dans un lieu de co-working ou dans un moyen de transport.

Avec des équipes distribuées et mobiles, l’année 2021 confirmera la transition vers l’ère du « travail de n’importe où », qui remplace le « travail à domicile ».

Le Cloud répond aux nouveaux enjeux des entreprises

Les technologies sur site ou on-premise​ ​, s’appuyant sur des serveurs installés au sein des locaux des entreprises, représentent encore une part importante du marché. Pourtant, elles rendent difficile le déploiement du télétravail en raison du besoin de matériel physique. Plus adapté aux besoins actuels des entreprises, le cloud progresse rapidement. Selon une étude récente, 35 ​ % des entreprises utilisent aujourd’hui le UCaaS contre 19,1% en 2019. La transition rapide vers le télétravail cette année a démontré les avantages de cette technologie pour assurer la continuité des activités. Il devient nécessaire de se détacher des contraintes physiques pour s’ouvrir à d’autres horizons et permettre une collaboration à distance efficace, quel que soit le lieu de travail.

En s’intégrant avec les outils de travail tels que Google Workspace, Salesforce, Microsoft Outlook, une plateforme UCaaS ouverte rend l’espace de travail des employés accessible de n’importe où. Une technologie ouverte facilite également la collaboration inter-entreprise, en s’intégrant avec tous types d’outils, et en permettant de communiquer avec des interlocuteurs externes sur la même plateforme.

En 2021, les entreprises opéreront une transition massive vers le cloud pour gagner en agilité et assurer la continuité de leurs activités en toutes circonstances.

Une interface unifiée facilite le travail des équipes

Dans un contexte de travail hybride, la collaboration doit pouvoir se faire à tout endroit, par tous les modes (message, vidéo, téléphone) et sur tous les appareils. L’avenir de la communication en entreprise pour favoriser les échanges entre les collaborateurs est une combinaison de synchrone et asynchrone.

Regrouper ces modes d’échange sur une seule interface, identique quel que soit le terminal utilisé, permet d’assurer la consistance des communications. Une discussion interrompue pourra reprendre sans avoir perdu le contexte. Une conversation asynchrone par messagerie d’équipe pourra instantanément basculer sur un appel vidéo, sans changer de plateforme.

36% des salariés ont vu leur niveau de stress augmenter cette année en période de télétravail. Cette problématique est notamment liée à la surabondance d’informations et à la difficulté de se déconnecter. En réduisant le nombre d’applications nécessaires et en permettant de configurer ses horaires de travail, une interface unifiée contribue à faciliter le quotidien des employés.

Le UCaaS jouera un rôle clé en 2021 pour répondre aux nouveaux enjeux de la collaboration à distance et assurer aux employés des conditions de travail positives.

La sécurité et la fiabilité deviennent une priorité

Une étude d’OpenVPN a montré que 92% des responsables informatiques estiment que les avantages du travail à distance l’emportent sur les risques. Néanmoins, le recours accru aux communications à distance a montré la nécessité d’avoir une plateforme fiable, assurant une qualité audio et vidéo à tout moment, et sécurisée, grâce au cryptage et aux paramètres de confidentialité. Lorsqu’un salarié travaille à distance, les risques sont divers : réseaux non sécurisés, espionnage, piratage, entre autres. L’utilisation d’une plateforme sécurisée permet de protéger les données de l’entreprise, quel que soit le lieu de connexion.

Le besoin d’un service accessible à tout moment est lui aussi encore plus fort avec le travail à distance et aux quatre coins du monde. Une disponibilité de service de 99,999% avec des infrastructures qui fonctionnent jour et nuit répond à ces enjeux. Bien que les communications puissent se faire à une échelle mondiale, un aspect local est également nécessaire. Cela signifie notamment de pouvoir s’appuyer sur un centre de données local pour être conforme aux réglementations, et d’être en capacité de délivrer des numéros de téléphone régionaux aux utilisateurs.

Alors que le travail à distance s’installera de manière plus durable en 2021, s’appuyer sur des communications fiables et sécurisées devient un aspect obligatoire pour les entreprises.

La technologie aide les employés à s’adapter à l’avenir

Le UCaaS concerne non seulement la communication, mais aussi la collaboration et le travail dans son ensemble. Dans de nombreuses situations, les employés doivent s’adapter à la technologie et à ses contraintes. Pourtant, c’est la technologie qui devrait évoluer en fonction des nouveaux besoins des utilisateurs.

Avec une mobilité croissante, communiquer sur tous les appareils devient notamment essentiel. Une technologie permettant de basculer d’un ordinateur au mobile, même au cours d’une conversation, prend en compte cette nouvelle habitude des employés.

En 2021, le rôle de la technologie comme facilitateur de changement s’affirmera, et devra s’accompagner d’une culture d’entreprise favorisant le bien-être des équipes face aux nouveaux challenges.

Le futur du travail avec les communications unifiées

Les communications unifiées permettent d’accompagner le passage à un monde du travail hybride. En favorisant la collaboration et la productivité des équipes à distance, les solutions UCaaS aident les entreprises à assurer la continuité de leurs activités. Suite à la transition massive vers le cloud en 2020, les enjeux de fiabilité, de sécurité et d’intégration avec les applications de l’entreprise deviendront clés en 2021.

___________________

Par Erwan SALMON, Directeur Général de RingCentral France