Paritel, leader indépendant français des télécoms pour les TPE et les PME, annonce l’ouverture d’une trentaine de postes sur les prochains mois pour mener à bien son nouveau plan stratégique et renforcer ses équipes commerciales dans toutes les régions.

Créé en 1991, Paritel est propriétaire de son réseau IP et MVNO Mobile. Le groupe apporte le meilleur des services de communication à ses 385 000 utilisateurs professionnels et en entreprise. Avec 35 agence implantées en France, Paritel couvre un large territoire qui permet d’offrir à ses clients un service de qualité : téléphonie, sécurité (vidéosurveillance…), cybersécurité, infogérance, sites web… Réunissant environ 400 talents, Paritel réalise un chiffre d’affaires de plus de 50M€ euros.

Une opportunité de rejoindre un acteur innovant et référent sur son marché

Paritel propose des conditions de travail attractives à ses équipes et permet à ses talents d’évoluer en continu notamment grâce à son université interne où sont dispensés des cursus à forte valeur ajoutée. Les formations intègrent des cursus théoriques et pratiques et sont proposées sous différents formats. Ce dispositif permet aux nouvelles recrues d’être rapidement opérationnelles et de bénéficier de toutes les ressources nécessaires pour commercialiser efficacement les offres du groupe auprès des TPE et PME.

Romain Tanguy Responsable Développement RH chez Paritel « Nous entourer de collaborateurs qui partagent nos valeurs d’excellence opérationnelle et de service client est un point clé pour mener à bien notre nouvelle stratégie de croissance. Nous comptons investir fortement ces prochaines années sur le volet humain et déployer de nouvelles initiatives pour fidéliser nos talents et leur permettre d’évoluer au sein de notre organisation. Rejoindre Paritel est une occasion unique de vivre une expérience professionnelle enrichissante et de jouer un rôle actif pour accompagner les PME et TPE dans leurs projets de transformation numérique. »

Pour consulter les offres et postuler, rendez-vous sur https://paritel.flatchr.io/fr/company/paritel/