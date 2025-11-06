Depuis sa création en 2020 à Étrelles (35), Phoner s’est imposé comme un acteur breton clé des télécoms et du reconditionnement. Son entité Phoner Business accompagne aujourd’hui plus de 150 entreprises – de la PME aux grands groupes – dans la gestion de leur flotte IT et mobile, grâce à une approche simple, transparente et éco-responsable. L’investissement de 300 000 € permettra la mise en place d’une ligne de production entièrement dédiée au reconditionnement de PC professionnels depuis le site d’Etrelles.

La ligne de reconditionnement de PC à destination des entreprises vient compléter les offres existantes sur les téléphones, tablettes et solutions télécoms, afin de proposer une gestion IT globale :

Achat et leasing de matériel IT neuf et reconditionné,

Forfaits mobiles professionnels sur le réseau Orange,

Maintenance et réparations de matériel informatique,

Revalorisation et recyclage de flottes en fin de vie.

Grâce à cette nouvelle ligne, Phoner Business est désormais en mesure de proposer des PC reconditionnés garantissant les mêmes standards de performance et de qualité qu’un produit neuf, avec un impact carbone divisé par plus de deux. Chaque appareil reconditionné représente jusqu’à 200 kg de CO₂ évités, tout en restant 50 % moins cher qu’un modèle neuf à configuration équivalente. L’ensemble des opérations — diagnostic, reconditionnement, configuration et tests — est entièrement internalisé dans les ateliers bretons du groupe, garantissant une maîtrise totale des process, des coûts et de la qualité de service.

« Cette levée de fonds nous permet d’élargir notre offre à de nouveaux types de matériels, en restant fidèles à notre ADN : une approche 100 % internalisée, responsable et orientée service. Grâce à ce nouvel outil industriel, nous renforçons notre capacité à accompagner les entreprises dans la gestion globale de leur parc IT et télécoms, tout en favorisant un modèle plus vertueux. » Adelin Revault, CEO et cofondateur de Phoner