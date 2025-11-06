Le groupe Videlio, leader français et européen des services audiovisuels, annonce la sortie de Hivest Capital Partners de son capital et la reprise intégrale de sa participation par Trévise Participations, déjà actionnaire majoritaire du groupe depuis 2024. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de Videlio, consolidant la stabilité de son actionnariat et confirmant la confiance de Trévise Participations dans la stratégie de développement engagée par le groupe.

Un actionnariat renforcé au service d’un projet de long terme

Avec cette opération, Trévise Participations devient actionnaire de référence unique, aux côtés du management.Cette structure capitalistique simplifiée permettra à Videlio de poursuivre son plan de développement ambitieux autour de trois axes :

le développement international,

l’accélération des services managés,

et la convergence entre audiovisuel & IT au service de l’expérience utilisateur.

Une continuité stratégique et humaine

La gouvernance du groupe demeure inchangée. Sous l’impulsion de son équipe de direction, Videlio poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique, illustré récemment par l’intégration réussie d’Avantages Vidéo, Octalino, Agelec et Team Office.

Xavier Renaud, Président de Videlio. « Nous remercions Hivest Capital Partners pour son accompagnement soutenu au cours de ces dernières années, qui a permis de franchir des étapes clés de notre transformation.

La reprise intégrale par Trévise Participations nous apporte la visibilité, la cohérence et l’agilité nécessaires pour aborder une nouvelle phase de développement au service de nos clients et de nos équipes. »

Foucauld Triebel Partner chez Hivest Capital Partners. « Nous sommes ravis d’avoir accompagné Videlio et ses dirigeants dans une phase structurante de son développement.

Ensemble, nous avons bâti les bases d’un groupe solide, tourné vers l’innovation et la qualité de service.

Nous transmettons aujourd’hui le relais à Trévise Participations dans un esprit de continuité et de confiance, avec la conviction que Videlio dispose de tous les atouts pour poursuivre sa réussite. »

Lionel Yvant, président du comité de gouvernance de Trévise Participations. « « Sous l’impulsion d’Hivest Capital Partners, Videlio a connu une transformation majeure, posant les bases d’un groupe solide, agile et renforçant sa position de leader. Depuis notre entrée au capital en 2024, nous avons pu constater la pertinence du projet stratégique porté par le management et la qualité de son exécution.

En devenant aujourd’hui actionnaire de référence unique, Trévise Participations réaffirme son engagement de long terme aux côtés de Videlio et de ses équipes, avec la volonté d’accompagner durablement son développement et d’enrichir sa dimension humaine et sociétale. »