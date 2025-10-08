Avec ShowPilot, Videlio introduit une plateforme de supervision des équipements audiovisuels et des espaces de travail intégrant les enjeux de performance énergétique et de transformation des environnements collaboratifs. Un outil qui place la donnée au cœur de la gestion des bâtiments connectés.

Videlio, spécialiste français de l’intégration audiovisuelle, dévoile ShowPilot, une plateforme de supervision destinée à rationaliser l’usage des équipements collaboratifs et à améliorer la performance énergétique des bâtiments. Cette initiative s’inscrit dans un contexte où la transformation des espaces de travail et les impératifs de sobriété énergétique redéfinissent les priorités des directions IT et immobilières.

ShowPilot, une plateforme de supervision des usages et de la consommation

Pensée comme un outil de convergence entre audiovisuel, IoT et gestion technique du bâtiment (GTB), ShowPilot centralise les données issues des capteurs, systèmes de contrôle et plateformes collaboratives. Depuis une interface unique, les utilisateurs peuvent suivre en temps réel l’état de leurs équipements, la qualité de l’air ou la consommation énergétique, tout en automatisant des scénarios d’usage — de la réservation d’espaces à la mise en veille des systèmes audiovisuels.

Un levier pour répondre aux obligations du décret tertiaire

Selon François Jacono, directeur Smart Workplace Integration chez Videlio, « ShowPilot offre une réponse opérationnelle pour moderniser et piloter les espaces ». Derrière cette déclaration, l’enjeu est double : réduire les coûts d’exploitation tout en alignant les organisations sur les objectifs du décret tertiaire de la loi Élan, qui impose une réduction de 40 % de la consommation énergétique des bâtiments de plus de 1 000 m² d’ici 2030.

La plateforme, disponible en mode SaaS ou On-Premise, vise différents profils d’utilisateurs : les équipes IT, qui gagnent en visibilité sur les équipements ; les gestionnaires de bâtiments, qui simplifient leur reporting réglementaire ; et les directions générales, qui disposent d’indicateurs consolidés pour piloter leur politique RSE. En filigrane, Videlio ambitionne de transformer un impératif réglementaire en outil de compétitivité.

Face à des acteurs déjà positionnés sur la supervision des environnements collaboratifs — tels que Crestron, Utelogy ou encore Barco — la société française cherche à se démarquer par une approche intégrée et une orientation data plus marquée. ShowPilot s’inscrit ainsi dans la stratégie de Videlio visant à renforcer son expertise dans la gestion intelligente des espaces de travail à l’heure où la frontière entre IT et immobilier devient de plus en plus perméable.

