delaware a le plaisir d’annoncer qu’il s’est vu décerner le SAP Partner Award 2026 dans la catégorie « Partner Industry Innovation », une reconnaissance mondiale qui souligne sa contribution remarquable à l’écosystème des partenaires SAP.

Cette distinction met en lumière l’excellence du partenariat entre delaware et SAP, ainsi que la capacité de delaware à proposer des solutions innovantes, permettant aux organisations de relever des défis complexes, tant sur les plans métier que technologique, tous secteurs confondus. Elle témoigne de l’engagement constant de delaware à associer expertise sectorielle approfondie, excellence technologique et innovation centrée sur le client. Les SAP Partner Awards célèbrent les partenaires ayant démontré une performance exceptionnelle, un haut niveau d’innovation et une collaboration exemplaire. En recevant cette distinction, delaware est reconnu pour sa contribution à l’élévation du niveau de réussite de SAP, de ses clients et de l’ensemble de son écosystème de partenaires à travers le monde.

« Cette distinction illustre la force exceptionnelle de votre partenariat avec SAP et votre capacité à déployer des solutions qui répondent aux défis métier et technologiques les plus exigeants. Nous vous remercions chaleureusement pour vos contributions remarquables, qui aident à hisser encore davantage le niveau de réussite de SAP et de nos clients communs partout dans le monde »

— Karl Fahrbach, Chief Partner Officer, Partner Ecosystem Success, SAP

Cette reconnaissance récompense un travail véritablement collectif, rendu possible grâce au professionnalisme, à l’engagement et à l’expertise des équipes delaware dans tous les pays. Elle renforce l’ambition de delaware de poursuivre son effort d’innovation aux côtés de SAP et d’accompagner les clients du monde entier dans leurs trajectoires de transformation.

“Cette reconnaissance de la part de SAP constitue un témoignage fort de l’engagement, de l’expertise et de la passion de nos équipes dans l’ensemble des pays où delaware est présent,” déclare Ian Greenhalgh, Managing Director chez delaware International.

“L’innovation est au cœur de notre partenariat avec SAP, et cette distinction reflète notre ambition commune de proposer des solutions pertinentes, sectorielles et créatrices de valeur durable pour nos clients à travers le monde.”