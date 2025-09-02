Oxalys, éditeur Saas spécialisé dans la digitalisation des achats et des dépenses, complète son offre en annonçant un accord stratégique avec AGENA3000, spécialiste de la valorisation et de l’échange de données.

Dans le cadre de l’évolution relative à l’émission et à la réception des factures électroniques, qui entrera progressivement en vigueur à compter de septembre 2026, les entreprises devront faire évoluer leur dispositif de facturation pour intégrer les obligations d’e-invoicing et d’ e-reporting. Dans ce contexte, il sera indispensable de s’appuyer sur des Plateformes Agréées (PDP) référencées par l’État.

Après étude des différents candidats Plateformes Agréées (PDP) du marché, Oxalys a noué un partenariat stratégique avec AGENA3000 pour l’intégrer au sein de sa solution. Cela permettra ainsi à ses clients de se conformer sans effort à la réglementation à venir, en premier lieu sur le volet réception de facture, mais également pour l’émission, notamment pour ceux qui souhaitent centraliser la gestion de l’ensemble de leurs flux via une seule Plateforme Agréée (PDP). AGENA3000 est immatriculée Plateforme Agréée (PDP) par l’État sous le numéro 0001.

Au-delà de ce partenariat privilégié et de cette intégration poussée, Oxalys proposera également des connecteurs avec les autres Plateformes Agréées (PDP) du marché.

La sélection d’AGENA3000 par Oxalys a été motivée par différentes raisons : le positionnement de pure player d’AGENA3000 en matière de traitement et de transmission de données, la pertinence de sa solution et de ses fonctionnalités ou encore un positionnement financier compétitif et adapté aux contraintes des PME et ETI.

Laurent Guillot, Directeur Général chez Oxalys « Le recours à la Plateforme Agréée d’Agena3000, parfaitement intégrée à la solution e-achat d’Oxalys, permettra à nos clients de tirer le meilleur profit du passage à la facture électronique, en bénéficiant d’une solution « tout-en-un » couvrant la réception conforme, le contrôle et la validation des factures fournisseurs. AGENA3000 nous apporte sa grande expertise des flux structurés, et nous partageons la même attention envers nos clients, la même ambition d’excellence opérationnelle. »

À travers cette annonce, l’éditeur Oxalys démontre une nouvelle fois sa capacité à investir en continu pour maintenir sa plateforme de digitalisation des achats au niveau des meilleures pratiques du marché. Cette approche basée sur l’amélioration continue est un véritable différenciateur qui permet à la société d’occuper une place à part sur un secteur concurrentiel et en forte croissance.