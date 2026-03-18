Alphalink, leader sur le marché indirect des télécommunications, continue d’innover en annonçant une nouvelle offre de téléphonie mobile sécurisée à destination des professionnels.

Dans ce contexte, le groupe a réuni le meilleur des technologies pour concevoir un package unique adapté aux attentes des entreprises qui souhaitent allier performance réseau et protection avancée. Conjuguant téléphonie mobile professionnelle et sécurité, les nouveaux forfaits proposés par Alphalink s’appuient sur quatre leviers essentiels.

Grandes caractéristiques des forfaits sécurisés :

– Un service Illimité Orange (voix / SMS / MMS + data en France et Europe)

– Une licence XDR incluse

– Une protection unifiée du smartphone, de sa messagerie, de ses accès au Cloud

– Une offre sans engagement, pour s’adapter facilement aux besoins des clients

Au niveau cybersécurité, l’offre proposée intègre la technologie Trend Micro. Cela permet d’allier connectivité et cybersécurité. En complément de cette offre, Alphalink propose à ses souscripteurs la protection sans coût supplémentaire d’un PC ou d’un MAC.

Peggy Demaison, Directrice Marketing & Communication chez Alphalink « Nos nouveaux forfaits combinent performance, sécurité de pointe et simplicité d’exploitation. Adaptés à tous les types d’entreprises TPE, PME, etc., ils sont un excellent moyen pour nos partenaires de développer leurs parts de marché en intégrant à leur catalogue une offre robuste, industrielle et parfaitement adaptée aux attentes des professionnels. »

Communication illimitée, licence XDR, protection unifiée et service sans engagement sont donc les grands avantages de cette nouvelle offre proposée aux acteurs du Channel IT.