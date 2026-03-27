Impossible Cloud renforce son équipe dirigeante française avec la nomination d’Alessandro Peloso au poste de Directeur Channel France. Il rejoint Pauline Henry, Directrice des Ventes France, afin d’accélérer la stratégie de croissance axée sur les partenaires. L’arrivée d’Alessandro confirme l’ambition d’Impossible Cloud de construire un écosystème de partenaires performant et évolutif en France. Avec Pauline, il pilotera la définition et la mise en œuvre de la stratégie de distribution française pour assurer une croissance durable du chiffre d’affaires.

Parmi ses grandes missions, il devra donc recruter, intégrer et mobiliser les partenaires clés (distributeurs, revendeurs, MSP, intégrateurs de systèmes), stimuler la croissance du chiffre d’affaires grâce aux partenaires, proposer un programme de formation, supporter les partenaires dans leurs démarches marketing et commerciales et représenter Impossible Cloud lors d’événements sectoriels.

Pour mener à bien sa mission, Alessandro Peloso peut s’appuyer sur plus de 20 ans d’expérience dans le secteur IT et d’une connaissance approfondie du marché français. Il a débuté sa carrière chez Dell Technologies avant de rejoindre CloudBlue (Ingram Micro) et dernièrement Virtuozzo où il occupait le poste de Regional Business Director France, Italie et Afrique du Nord. Alessandro Peloso est notamment titulaire d’un Master en Économie et Gestion de Montpellier Management.

Alessandro Peloso « Le marché français recherche des alternatives indépendantes et souveraines en matière de stockage cloud. Impossible Cloud se distingue par son positionnement européen, son modèle économique clair et son architecture axée sur la performance. Ma mission est de structurer un écosystème de distribution capable d’exploiter pleinement ces atouts. »

Pauline Henry :« L’expérience d’Alessandro dans la construction et la structuration d’écosystèmes de distribution est un atout majeur pour notre développement en France. Ensemble, nous harmonisons nos stratégies commerciales et partenaires afin d’accélérer la croissance tout en privilégiant la création de valeur à long terme. »