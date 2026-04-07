ITS Integra, infogéreur et hébergeur multi-Cloud, confirme sa solide expertise sur le marché en permettant au Groupe Lemoine de s’appuyer sur une infrastructure de nouvelle génération au service de son développement et de sa croissance.

Fondé en 1978 par Philippe et Jeanne Lemoine, le Groupe Lemoine est un groupe français ayant développé un savoir-faire unique dans la fabrication de produits de soin et d’hygiène à base de coton. En quelques années, la petite entreprise familiale est devenue leader sur son marché en Europe, et n°2 dans le monde, avec plus de 300 clients à l’international et 10 usines sur les 5 continents.

Moderniser l’infrastructure IT du Groupe

Suite à un audit mené sur l’infrastructure existante, il a été mis en avant que cette dernière s’appuyait sur des technologies vieillissantes, peu évolutives et difficilement maintenables. Dans ce contexte, après émission d’un appel d’offres, la DSI a souhaité être accompagnée par les équipes d’ITS Integra pour mener à bien son projet de modernisation d’infrastructure IT. Ce dernier consistait à déployer progressivement une infrastructure de nouvelle génération sur différents sites en France puis à l’international (siège social, usines de production).

Le choix d’ITS Integra

ITS Integra a su proposer une offre forfaitaire de qualité prenant en compte les besoins et le planning exprimés. Dans ce contexte, un changement de l’ensemble de la couche réseau a été effectué (Switch, firewall, access point, etc.). Différentes missions flash sur sites ont aussi permis de bien cadrer les projets et d’en assurer une bonne conduite et mise en œuvre. ITS Integra est également intervenu sur les sujets liés à la redondance, à la haute disponibilité et au pilotage des équipements depuis un point unique dans le cloud. Tous ces éléments ont été définis et pilotés par les équipes pluridisciplinaires d’ITS Integra.

Fort de ces éléments, le Groupe peut désormais s’appuyer sur une infrastructure adaptée à ses besoins et à ses objectifs de croissance.

François GUILLIEN, DSI du Groupe Lemoine « ITS Integra a su comprendre nos besoins et se positionner en partenaire tout au long de notre projet. De la phase avant-vente jusqu’à la mise en production, nous avons bénéficié d’un accompagnement actif des différentes parties prenantes : Direction générale, équipes commerciales, techniques, chef des projets, etc. Ces caractéristiques nous ont permis d’accéder rapidement aux bénéfices attendus et de pouvoir envisager sereinement l’avenir en nous appuyant sur une infrastructure éprouvée. »