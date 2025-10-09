Microsoft propulse OneDrive dans l’ère de l’IA générative. Copilot y résume, trie, compare et raconte nos contenus, transformant chaque dossier en assistant personnel. Au passage votre photothèque devient plus intelligente avec reconnaissance des visages et une recherche en langage naturel pour dénicher des cliché perdus ou créer des albums virtuels.

Microsoft a profité cette semaine de son discret événement Copilot + OneDrive pour dévoiler une série de nouveautés qui transforment son « disque dans le cloud » en une « plateforme documentaire intelligente ». Grâce à l’IA Copilot, l’éditeur veut faire de OneDrive bien plus qu’un simple espace de fichiers, en y intégrant des agents capables de résumer, comparer, organiser, raconter nos contenus mais aussi trier et organiser plus intelligemment nos photothèques. Il en résulte une salve de nouveautés qui touchent à la fois la recherche, le partage, l’administration et l’expérience Photos.

« Que vous gériez la conformité d’une entreprise ou vos photos de famille, OneDrive apporte désormais une intelligence personnalisée à chaque fichier » résume l’équipe technique en charge de OneDrive. Cette promesse se traduit par l’apparition d’une nouvelle icône « Copilot » flottante dans l’application Web. Une app Web qui s’était enrichie, il y a peu, d’une recherche sémantique bien plus utile que la classique recherche par mots clés.

Copilot au plus près des fichiers

L’éditeur veut aller beaucoup plus loin en proposant davantage de fonctions IA génératives à portée de main. En un clic, il devient possible de demander un résumé d’un document, de comparer deux versions, d’extraire des éléments d’un tableau blanc ou d’un enregistrement de réunion, ou encore de générer une synthèse audio au format « podcast » pour rattraper l’essentiel d’un rapport. Ces fonctionnalités peuvent être activées sur un document ou sur un ensemble de documents. Et Microsoft ne compte pas s’arrêter à son interface Web. Ces outils IA intégrés à OneDrive devraient faire rapidement leur apparition sur l’application mobile mais aussi et surtout sur une toute nouvelle application OneDrive pour Windows 11 qui a fuité à peu près en même temps que la conférence. Cette app Windows 11 dérive en réalité de l’application Web.

Repenser partages et gouvernance

La collaboration est également repensée avec l’introduction du « hero link », un lien unique et permanent qui simplifie le partage. « Votre héros est arrivé », a lancé Microsoft, en insistant sur la fin des « moments d’accès refusé » grâce à un système de permissions ajustables sans changer d’URL. Jusqu’ici, les liens de partage proposés par OneDrive étaient de durée limitée pour d’évidentes contraintes de sécurité. Mais, si l’on voulait étendre l’accès dans le temps, il fallait à chaque fois regénérer un lien et le communiquer. Désormais, on peut réajuster qui a accès à un document ou un dossier et la durée de cet accès sans que le lien de partage fourni ne change. Oui, on se demande tous pourquoi Microsoft n’y a pas pensé plus tôt. « C’est la plus grande mise à jour du partage sous OneDrive depuis dix ans » vante le marketing Microsoft pour métamorphoser ce manque crucial en trouvaille.

Et Microsoft a aussi pensé aux DSI et RSSI. Trois ajouts particulièrement utiles et bienvenus facilitent les passages de relais et le cycle de vie des contenus.

* Le premier est une fonction attendue depuis longtemps de « Bulk Transfer » : quand un collaborateur change de rôle ou quitte l’entreprise, un administrateur peut transférer l’ensemble de son espace (arborescence comprise) vers le « bon » propriétaire en quelques clics. L’objectif est d’éviter les « chasses au trésor » après départ d’un collaborateur et de fluidifier la continuité des projets.

* Le second est une optimisation des coûts et de la gestion de cycle de vie des actifs SharePoint/OneDrive. La nouvelle fonction Microsoft 365 Archive place les contenus peu actifs de SharePoint/OneDrive dans un tiers “cold” au sein de Microsoft 365. Côté gouvernance : les index de recherche et métadonnées sont conservés, ce qui maintient la découvrabilité administrative ; côté risques, Archive permet d’exclure les informations sensibles non étiquetées de l’index Copilot, limitant leur exposition dans les réponses. Côté coûts, Microsoft met en avant un modèle à l’usage avec des économies jusqu’à 75 % et réactivation sans frais si besoin. En clair, on désencombre les espaces “actifs”, on réduit la facture, et on borne ce que Copilot peut “voir” au quotidien.

* Le troisième est un nouvel outil de supervision : Un Sync Health Dashboard vient enrichir le centre de contrôle « Microsoft 365 Apps Admin Center ». Il donne une vue agrégée de l’état de synchronisation OneDrive sur les postes, avec la possibilité d’exporter la télémétrie via Microsoft Graph Data Connect pour bâtir ses propres rapports/alertes (sous Power BI, Excel). Le dataset OneDrive Sync Health de Graph Data Connect recense notamment les appareils exécutant OneDrive Sync, les erreurs relevées, l’activation du “Known Folder Backup”, et la date de dernière activité, ce qui permet d’identifier les postes “hors-sync” ou en échec récurrent.

Il fallait s’y attendre, et là encore la fonctionnalité ne fait pas de mal et peut simplifier le travail des nouveaux admins, Microsoft ajoute son inévitable Copilot au SharePoint Admin Center pour accélérer des tâches courantes. Copilot peut générer à la demande des guides pas-à-pas et des recherches multi-critères sur les sites (inactivité, partage externe, volume) avec suggestions d’actions. Les premiers retours soulignent une aide surtout utile aux profils moins aguerris, la profondeur fonctionnelle devant encore progresser, mais le cap est posé côté gouvernance “à l’échelle”. Déploiement annoncé à partir d’octobre 2025.

OneDrive réinvente la photothèque à l’ère de l’IA

Mais, pour le grand public, c’est sans aucun doute du côté des photos que l’évolution est la plus visible et la plus utile au quotidien. Un nouvel agent Photos fait son apparition : il suffit de demander « montre-moi les meilleures photos du week-end dernier », « montre-moi les meilleures photos de Marie », « montre-moi mes plus belles prises de vues de paysage » pour que Copilot retrouve, classe et propose de partager ces souvenirs. « OneDrive est là pour redécouvrir vos meilleurs moments, quel que soit votre rôle ou votre besoin », explique l’équipe OneDrive. Un très gros bémol cependant, cette fonction sera, tout au moins dans un premier temps, réservée aux abonnés Microsoft 365 Premium, tout comme les suggestions de nettoyage automatique des clichés flous ou en double.

Autre nouveauté, celle-ci accessible à tous les utilisateurs, l’expérience visuelle s’enrichit d’un onglet Moments, qui crée des diaporamas thématiques à partir des photos stockées. On y retrouve des sélections « Ce jour-là », des souvenirs partagés ou encore un « Photo Shuffle » qui remet en avant des images oubliées.

Sur mobile, l’édition assistée par IA permettra de transformer ses clichés en différents styles, tandis que sur Windows 11, la nouvelle app OneDrive évoquée plus haut offrira une interface modernisée avec galerie, albums et vues par personne.

Et ce n’est pas tout ! Microsoft a aussi levé le voile sur des fonctionnalités attendues dans le courant de l’an prochain comme une nouvelle fonction de recherche encore plus intelligent, l’arrivée d’agents IA personnalisés (pour automatiser des actions sur les dossiers par exemple), l’intégration de l’agent M365 Copilot Researcher, etc.

En filigrane, Microsoft cherche à repositionner OneDrive comme un pivot de son écosystème jouant à la fois les rôles de coffre-fort numérique, de mémoire visuelle et d’assistant de travail. « Chaque jour, nous créons et partageons plus de contenu que nous ne pouvons en gérer. Le vrai défi n’est pas seulement de retrouver ces fichiers, mais de les transformer en élan », a expliqué l’équipe OndeDrive lors de la présentation. Avec chez Microsoft une stratégie qui consiste à injecter Copilot partout où l’utilisateur manipule de l’information, pour que ses fichiers ne soient plus seulement stockés, mais activement exploités.

