Sewan, acteur européen de premier plan spécialisé dans les télécoms et le cloud, annonce deux nominations stratégiques au sein de sa Direction Service Client qui réunit plus de 160 collaborateurs répartis dans 3 pays. Cette évolution s’inscrit dans un contexte d’amélioration continue des processus organisationnels du groupe et vise à positionner l’excellence opérationnelle et la qualité de service au centre de son modèle de croissance.

Julie Lefrique est nommée Directrice des Services Clients

A ce poste, elle pilote la Direction des Services Clients et assure la gestion directe de la cellule production et des projets grands comptes. Pour mener à bien sa mission, elle s’appuie sur une solide expérience acquise dans le secteur des télécoms auprès de B3G, Completel, puis de Sewan où elle a occupé de nombreux postes structurants ces quinze dernières années. Julie Lefrique rejoint également le Comité de Direction du groupe.

Alan Benedict est nommé Directeur des Services Clients Adjoint

Dans ce contexte, il épaule Julie dans sa mission et assure en direct la gestion du support technique. Alan bénéficie également d’une longue expérience professionnelle dans le secteur des technologies et d’une parfaite connaissance des offres et de l’organisation de Sewan qu’il a intégré il y a six ans et où il était précédemment Manager du support technique.

« Offrir un service client premium est une priorité pour Sewan. Cela nous permet de bâtir une relation de confiance durable et de transformer chaque interaction en levier de croissance et de fidélisation. Notre nouvelle organisation va nous permettre d’aller encore plus loin et de déployer de nouvelles ressources pour accompagner toujours mieux et de bout en bout nos clients dans leurs projets », expliquent Julie Lefrique et Alan Benedict.