Shortways, éditeur d’une plateforme d’adoption digitale, annonce être désormais nativement intégré à SAP SuccessFactors.

Concrètement, Shortways a développé une intégration native avec SAP SuccessFactors, permettant aux organisations dintégrer une Digital Adoption Platform directement dans leur environnement SIRH tout en respectant les standards de l’écosystème SAP. Cette intégration est le résultat dun programme daccompagnement des partenaires SAP visant à faciliter lintégration de solutions tierces au sein de SuccessFactors.

Une intégration certifiée aux bénéfices multiples

Depuis la release H2-2025 de SAP SuccessFactors, cette intégration permet de bénéficier dune connexion officiellement reconnue par SAP. Les clients disposent ainsi dune intégration certifiée qui sinscrit dans les standards techniques et de sécurité de la plateforme.

Cette intégration native permet également dexploiter directement les mécanismes de gestion des rôles présents dans SuccessFactors : les Role Based Permissions (RBP), cest-à-dire les rôles, groupes de rôles et profils utilisateurs définis dans le SIRH. Cette récupération automatique permet de segmenter les contenus daide de manière dynamique en fonction du profil réel de chaque utilisateur.

Lassistant Shortways peut alors fonctionner sur lensemble des écrans de SAP SuccessFactors, y compris sur le back-office du module LMS. Cet élément constitue un point différenciant important, car ce back-office repose sur une technologie relativement ancienne avec laquelle toutes les solutions ne sont pas compatibles.

Lintégration native permet également de déployer la solution sans avoir recours à une extension de navigateur, ce qui simplifie le déploiement et renforce la sécurité de lenvironnement applicatif. La plateforme Shortways met ensuite à disposition plusieurs fonctionnalités permettant daccompagner les utilisateurs directement dans leur SIRH :

•             Guider les utilisateurs pas-à-pas dans laccomplissement de leurs tâches,

•             Diffuser de linformation via des notifications contextuelles immanquables,

•             Répondre aux questions les plus fréquentes dans une FAQ intégrée,

•             Ou encore, faciliter la gestion et la qualification des demandes dassistance avec Smart Ticketing.

Une intégration plus rapide, simple et sécurisée

L’évolution apportée par cette intégration native simplifie considérablement la mise en œuvre de la solution. Auparavant, l’intégration de Shortways dans SAP SuccessFactors reposait sur lajout dun script fourni aux clients après leur prise de contact avec l’éditeur.

Désormais, les organisations peuvent toujours découvrir la solution via le SAP Store, mais l’activation dans SuccessFactors se fait ensuite de manière beaucoup plus simple. Lintégration ne nécessite plus que quelques actions de configuration dans lenvironnement administratif de lapplication. Cette évolution rend le déploiement à la fois plus rapide, plus simple et plus sécurisé, tout en garantissant une intégration pleinement alignée avec l’écosystème SAP.