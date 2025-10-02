Stordata, expert reconnu sur le marché des solutions de gestion de données et de la transformation SI, complète son réseau de partenaires stratégiques en annonçant un nouvel accord avec Nutanix notamment autour des offres FlashStack et Nutanix Kubernetes Platform.

FlashStack est une solution d’infrastructure de cloud hybride qui offre une alternative globale aux offres statiques d’infrastructures convergées et hyperconvergées. Fruit d’une collaboration entre Nutanix, Pure Storage et Cisco, FlashStack se positionne comme une plateforme puissante et fiable pour les applications cloud stratégiques, DevOps et analytique, le tout dans une solution prête à l’emploi.

Avec FlashStack, les applications Cloud natives trouvent un substrat d’infrastructure particulièrement propice à porter la couche d’orchestration de containers Nutanix Kubernetes Platform fréquemment mise en oeuvre dans des workloads data, machine learning et IA. Nutanix Kubernetes Platform est la distribution Kubernetes open source maintenue par Nutanix et répondant à 3 critères essentiels : une sélection d’un portfolio de composants leaders du marché offrant une couverture fonctionnelle exhaustive, avec un haut niveau d’intégration et de support et une mise en œuvre facilitée.

En proposant ces offres à son catalogue, Stordata va donc largement accroitre son avantage concurrentiel et permettre à ses clients de mener à bien leur transformation digitale en s’appuyant sur une solution et une infrastructure de nouvelle génération. Idéalement positionné en tant qu’expert Pure Storage, Cisco et Kubernetes, Stordata bénéficie donc de tous les prérequis et de toutes les expertises nécessaires pour proposer une offre de qualité autour de FlashStack et Nutanix Kubernetes Platform.

Guillaume Loisance chez Stordata « Étendre en continu nos domaines d’expertises et nos référencements partenaires est un axe clé pour Stordata. Notre accord avec Nutanix s’inscrit dans cette dynamique. L’offre FlashStack est un maillon essentiel pour nous permettre de proposer une alternative industrielle aux autres solutions du marché. Augmentée de l’offre Nutanix Kubernetes Platform, cette solution est donc une plateforme efficace, pertinente et simple d’emploi pour toutes les applications modernes qui nécessitent un time-to-market accéléré. Au-delà de notre accord autour de FlashStack et Nutanix Kubernetes Platform, nous comptons tisser des relations de proximité avec les équipes de Nutanix pour mettre en œuvre les autres technologies proposées par l’éditeur.»

Guillaume André chez Nutanix « Le partenariat avec Stordata constitue pour Nutanix un levier stratégique afin d’élargir la diffusion de nos solutions et d’accélérer leur adoption sur le marché. En s’appuyant sur une équipe dont l’expertise technologique et la maîtrise des environnements complexes sont reconnues, nous créons ensemble une offre différenciante qui répond directement aux enjeux de performance et d’agilité des entreprises. Cet accord permettra à nos clients communs d’accéder à des infrastructures IT de nouvelle génération, conçues pour soutenir durablement leurs projets de modernisation et leur transformation numérique. »