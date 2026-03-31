L’éditeur Trustable joue la carte de la RSE en annonçant le sponsoring de l’équipe Basket Club du Plessis-Robinson

Trustable est une start-up spécialisée dans l’évaluation du risque cyber, proposant une offre alliant plateforme SaaS et services managés. Ses innovations et l’expertise de ses talents contribuent à créer les conditions de confiance indispensables entre les différents acteurs de l’économie digitale. La consistance de ses services permet à chaque organisation de développer sereinement ses activités et ses relations d’affaires dans un écosystème numérique ouvert et de mieux s’y orienter afin d’y cohabiter en toute confiance.

Un sponsoring riche de sens

Le Basket Club du Plessis-Robinson invite tous les amateurs de basket-ball à rejoindre une communauté dynamique où chacun peut progresser à son rythme. Grâce à un encadrement attentif et des entraînements adaptés, il est possible de bénéficier d’un environnement convivial et motivant, idéal pour vivre pleinement sa passion du basket. Que l’on soit débutant ou joueur confirmé, le club met tout en œuvre pour développer les compétences tout en favorisant l’esprit d’équipe et le plaisir du jeu. https://bcpr92.com

Un soutien aux valeurs d’engagement et d’exigence

À travers ce parrainage, l’équipe de Trustable souhaite soutenir un club dynamique dont la vocation est de permettre à chaque joueur de se dépasser dans un environnement sportif stimulant. Dans le cadre de son action, au-delà d’un investissement humain, Trustable sponsorisera les maillots des joueurs et s’associera aux couleurs du Club dans les matchs effectués.

Olivier PATOLE, CEO de Trustable « Soutenir le Basket Club du Plessis-Robinson est un projet sociétal qui s’inscrit dans nos convictions et dont nous partageons les valeurs : l’effort, le travail collectif et l’exigence au service de la performance et du dépassement de soi. »