Finies les illusions de l’IA toute-puissante : sur le terrain, seules les intelligences spécialisées et bien orchestrées tiennent la distance. Entre gouvernance, données et adoption, la performance se joue dans la finesse et le pragmatisme, pas dans la magie. C’est la fin du mythe du prompt tout-puissant. L’approche Zero Prompt remet les pieds sur terre : l’IA ne s’improvise pas, elle s’orchestre.

Les promesses de l’intelligence artificielle sont omniprésentes : réponses instantanées, assistants conversationnels capables de comprendre tout et tout de suite, simplification radicale de l’expérience utilisateur. Pourtant, dans l’entreprise, la réalité est bien différente. L’IA ne se déploie ni d’un claquement de doigts ni au moyen d’un prompt, aussi bon soit-il. Pour les DSI, le défi ne réside pas dans la mise à disposition d’un outil universel, mais dans la construction patiente de dispositifs hybrides, pérennes et gouvernés.

Le mythe d’une IA holistique et universelle

On prête souvent à l’IA une capacité d’universalité : comprendre et traiter tout type de demande, quel que soit le contexte. Cette vision séduit par sa simplicité, mais elle ne résiste pas à l’épreuve des usages. Une demande d’assistance technique n’a rien à voir avec une prévision de ventes ou une analyse de conformité. Les données, les logiques de traitement et les objectifs diffèrent radicalement.

Imaginer qu’une seule IA générative puisse couvrir l’ensemble de ces besoins est illusoire. Rapidement, on en perçoit les limites. La réalité qui s’impose est davantage celle d’un assemblage de briques spécialisées, conçues pour des usages métiers précis. Ce sont ces « IA de proximité », ciblées et complémentaires, qui se révèlent réellement opérationnelles. Leur coexistence, lorsqu’elle est orchestrée, produit un système plus robuste et mieux adapté à la diversité des besoins.

L’hybridation comme condition du succès

Autre point fondamental : la réussite des projets IA tient beaucoup à leur capacité à combiner intelligemment l’action de la machine et celle de l’humain. L’IA peut exceller dans la qualification des demandes, la collecte d’informations ou l’automatisation de tâches répétitives ; mais la décision finale, la gestion d’une situation complexe ou la relation à forte dimension émotionnelle restent le domaine de l’humain. Dans un centre de support, par exemple, un agent virtuel peut fluidifier l’entrée en contact, orienter et enrichir le dossier ; mais c’est bien un conseiller qui apporte la valeur en conclusion d’échange. Loin du parcours entièrement automatisé, la réalité est celle d’une hybridation.

Cette hybridation ne se limite pas au support client. On la retrouve dans l’assistance aux techniciens sur le terrain, où l’IA peut suggérer des diagnostics et accélérer l’accès à la documentation, tandis que l’expertise humaine tranche et adapte l’intervention. Elle se manifeste également dans l’évaluation des collaborateurs, où l’IA contribue à collecter et organiser les données de performance, mais où l’appréciation finale reste humaine, ancrée dans le contexte et la relation. Enfin, dans la planification d’activités, l’IA peut automatiser la répartition des ressources et optimiser les emplois du temps, mais le pilotage stratégique et les arbitrages appartiennent toujours au manager. Dans ces trois cas, la logique est la même : l’IA prépare, l’humain finalise.

Les angles morts des projets IA

Déployer une IA n’est pas un exercice de plug-and-play. Une fois mise en service, elle doit être entretenue, supervisée, ajustée. Sans ce travail continu, ses performances se dégradent rapidement. Les DSI le constatent : l’IA n’est jamais un produit fini, mais un processus vivant.

À cela s’ajoute la difficulté de mesurer le retour sur investissement. Les bénéfices qualitatifs sont tangibles (parcours plus fluides, gain de temps, meilleure exploitation des connaissances, …), mais leur traduction chiffrée reste complexe. La comparaison entre l’avant et l’après n’est jamais totalement homogène, ce qui peut parfois nourrir des frustrations.

Gouvernance, données et adoption : le triptyque déterminant

Pour les DSI, le véritable enjeu est au-delà de la mise en place d’un outil. Il s’agit d’installer une gouvernance robuste, capable de définir les bons cas d’usage, de fixer des règles d’administration et de suivi, et de piloter l’évolution de la solution dans le temps.

La donnée devient alors la clé de voute : sans qualité de la connaissance, l’IA ne produit que des résultats médiocres. Mais même avec une gouvernance et des données maîtrisées, un troisième facteur conditionne le succès : l’adoption par les collaborateurs. Les résistances sont nombreuses (crainte de perte de sens, désengagement lié à l’automatisation, perception d’une substitution, …). Il est essentiel de prendre en compte cette dimension humaine et d’accompagner le changement, plutôt que de l’imposer.

Vers une IA agentique spécialisée et orchestratrice

La trajectoire qui se dessine n’est pas celle d’une IA miracle, mais d’une IA spécialisée, intégrée et orchestrée. Spécialisée, parce qu’elle répond à des besoins précis et ciblés. Intégrée, parce qu’elle s’inscrit dans les systèmes d’information existants sans créer de rupture d’usage. Orchestrée, enfin, parce qu’elle doit être pensée comme un chef d’orchestre utilisateur d’agents IA et capable de fluidifier les parcours utilisateurs, et non comme un soliste isolé. Cette approche pragmatique permet de dépasser les illusions initiales et de construire une valeur durable.

L’IA redessine donc bien les parcours utilisateurs, mais pas en offrant un raccourci universel. Elle crée de la valeur lorsqu’elle est pensée comme un assemblage de briques spécialisées, soutenue par une gouvernance claire et intégrée dans une logique d’hybridation avec l’humain. Pour les DSI, la clé est de dépasser les mythes et d’accepter cette complexité. C’est avec cette approche que l’IA devient un véritable levier d’expérience augmentée, durable et mesurable.

____________________________

Par Lionel Florence, Directeur User Digital Journeys chez HELPLINE

