Entre verrouillage, ouverture, accélération et anticipation, cette semaine InfoNews Hebdo explore les lignes de fracture du numérique. Microsoft resserre encore la vis autour de Windows 11, la communauté open source française avance avec OKDP, OpenAI relance la bataille des SDK agentiques avec son AgentKit, IBM dévoile ses modèles IA frugaux Granite 4.0, les dépenses IA explosent au-delà du raisonnable, et le Cigref alerte sur la nécessité d’anticiper les compétences RH de la prochaine décennie.

Comme chaque vendredi, notre émission InfoNews Hebdo déchiffre l’actualité IT de la semaine. Une semaine contrastée, entre fermetures et ouvertures.

Tandis que Microsoft verrouille encore un peu plus son système Windows 11 en interdisant toute installation sans compte en ligne, l’écosystème open source européen poursuit son offensive avec OKDP, la plate-forme data cloud-native soutenue par le TOSIT, appelée à succéder à Hadoop.

Sur un tout autre front, OpenAI tente de reprendre la main sur la vague agentique avec AgentKit, un kit complet conçu pour démocratiser la création et le déploiement d’agents IA en entreprise.

Dans le même temps, IBM démontre que les « petits » modèles peuvent faire de grandes choses : sa gamme Granite 4.0, hybride Mamba-Transformer, annonce une nouvelle ère d’IA industrielles, frugales et auditables.

En parallèle, le Cigref incite les DSI à regarder plus loin : préparer dès aujourd’hui les compétences numériques à horizon 2035.

Pendant ce temps-là, Gartner chiffre la ruée vers l’IA à plus de 1 480 milliards $, les data centers se préparent à absorber cette demande exponentielle. Attention à l’explosion de la bulle IA !

AU SOMMAIRE

EN BREF

Microsoft verrouille la migration Windows 11

L’éditeur supprime la dernière commande permettant d’installer Windows 11 sans compte Microsoft ni connexion Internet. Une décision justifiée par des raisons de sécurité mais perçue comme une nouvelle entrave à la liberté des utilisateurs.

>> Microsoft verrouille toujours un peu plus Windows 11

>> L’extension de vie de Windows 10 est gratuite en Europe : une victoire de plus pour le DMA européen

OKDP : une plate-forme data open source

Le projet Open Kubernetes Data Platform poursuit sa montée en puissance sous l’égide du TOSIT. Objectif : fédérer moteurs de traitement, stockage objet et IA dans un socle souverain et gouverné, pensé pour Kubernetes.

>> OKDP, l’alternative européenne Open Source aux plateformes de données cloud-natives américaines

OpenAI lance AgentKit

Avec AgentKit, OpenAI entend simplifier et industrialiser la création d’agents IA grâce à une suite intégrée couvrant conception, connecteurs, sécurité et évaluation. Une riposte directe aux frameworks de Microsoft, Google et Anthropic.

>> AgentKit : OpenAI relance la bataille des SDK agentiques

>> La course au giga-compute IA s’intensifie encore : OpenAI annonce un nouveau méga-deal, cette fois avec AMD !

IBM dévoile ses petits modèles IA

Les Granite 4.0 misent sur une architecture hybride Mamba-Transformer pour réduire la consommation mémoire et renforcer les capacités agentiques. Une alternative ouverte et pragmatique à Llama et Qwen 3.

>> IBM lance ses nouveaux petits modèles Granite 4.0 calibrés pour le Edge et l’ère agentique

>> « Avec l’IA, on a généré l’an dernier 3,5 milliards de gains de productivité »

Préparer les RH pour dans 10 ans

Le Cigref appelle les organisations à anticiper les compétences numériques à horizon 2035 : formation continue, transmission intergénérationnelle et attractivité des talents deviennent des enjeux stratégiques.

>> Entre Cigref, collectivités et éditeurs, 50 nuances de souveraineté IT en débat

LE DOSSIER :

IA by the numbers

Notre dossier de la semaine s’appuie sur la dernière analyse de Gartner pour décortiquer la frénésie d’investissement dans l’intelligence artificielle : 1 480 milliards $ de dépenses prévues en 2025, et déjà un quart du budget IT mondial happé par l’IA. Une croissance spectaculaire… mais soutenable ?

>> L’IA ne peut pas s’autofinancer : le rapport Bain révèle l’équation impossible de la révolution IA

RENDEZ-VOUS :

Data Centre World Paris

Les 5 et 6 novembre, le salon Data Centre World Paris rassemblera constructeurs, opérateurs et responsables IT autour d’un enjeu clé : concilier puissance, souveraineté et sobriété énergétique pour les infrastructures de demain.

>> Data Centre World Paris | L’événement data centres en France

COUP DE CŒUR

Le quantique français à l’honneur

Après Alain Aspect, prix Nobel 2022, c’est Michel Devoret, lauréat 2025, qui illustre la vitalité du quantique hexagonal : ses travaux inspirent ceux d’Alice & Bob et du célèbre qubit du Chat. Un nouveau symbole de l’excellence scientifique française.