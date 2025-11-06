Face à la complexité des offres de communication de nouvelle génération, les entreprises doivent intégrer une dimension clé : la souveraineté. Entre maîtrise des flux voix, conformité réglementaire et ancrage territorial, elle redéfinit les standards de sécurité et de confidentialité.

L’utilisation de solutions de communication de nouvelle génération se positionne désormais comme un prérequis incontournable pour l’ensemble des entreprises. Dans ce contexte, nombre d’entre elles sont encore en phase d’équipement et se posent la question de choisir telle ou telle offre. Mais comment faire les bons choix et quels critères prendre en compte ? Si la question des fonctionnalités et du prix sont des critères souvent évoqués, ils ne sont plus aujourd’hui suffisants. En ce sens, un autre point clé est à prendre en compte : celui de la souveraineté. Mais qu’entend-on par souveraineté et pourquoi est-ce si important ?

Bien comprendre les piliers indispensables pour s’appuyer sur une offre de communication unifiée souveraine

La souveraineté ne se positionne pas comme un simple concept ou argument marketing, mais bel et bien comme un ensemble de points complémentaires. Ainsi, il faut pouvoir identifier précisément les points suivants :

* Où et comment est développée la technologie proposée (dans quel pays, en offshore, en local) ? Ce critère peut avoir un impact et des conséquences importantes sur la notion de propriété.

* Où sont hébergées les données : dans le cloud, chez le client… et dans quel pays ? Là encore, cela change les règles du jeu et peut impacter des notions clés comme la confidentialité. Sur ce point, nous pourrions prendre l’exemple du Patriot Act aux États-Unis.

* La réglementation dans le secteur des télécommunications est particulièrement complexe. Ainsi, d’un pays à l’autre, les règles sont fondamentalement différentes. Attention donc à bien comprendre le paysage réglementaire : Europe, Amérique du Nord, etc.

* Intégrer les usages locaux et prendre en compte l’appropriation culturelle de ces derniers. Bien comprendre comment le produit sélectionné répond aux attentes locales.

Cartographier ces différents éléments est fondamental pour dessiner les contours de la souveraineté au sein de son projet d’équipement de solution de communication unifiée. N’oublions pas que la gestion des flux voix est un élément clé et critique et qu’il convient de ne pas se tromper pour s’appuyer sur une plateforme et un service qui garantira performance, sécurité et confidentialité. Opter pour un acteur français ou européen est aussi l’assurance de travailler avec des équipes locales qui maitriseront en proximité toute la chaine du projet : de la conception de la technologie, à la mise en œuvre tout en s’appuyant sur un cadre réglementaire protecteur pour la confidentialité des échanges effectués.

Fort de ces éléments, les entreprises bénéficieront d’une grille de lecture complète pour choisir de manière éclairée des offres pas uniquement sur des considérations techniques et tarifaires, mais également sur des bases réglementaires et culturelles.

____________________________

Par Olivier Marcillaud, Directeur Général chez Dstny France

