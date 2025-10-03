Des PC sous Android chez Google grâce à Qualcomm et du soucis pour Microsoft, un stockage qui veut jouer un rôle proactif dans la cybersécurité chez Pure, du Kubernetes souverain chez OVHcloud, des restructurations imposées par l’IA qu’on le veuille ou non, et OpenAI toujours aussi stratosphérique : cette semaine encore, l’actualité numérique s’emballe. Entre innovation technologique, stratégies industrielles et tensions énergétiques, InfoNews Hebdo décrypte les signaux faibles et les tendances fortes d’une transformation qui bouleverse entreprises, emplois et infrastructures.

Comme chaque semaine, InfoNews Hebdo revient sur une actualité dense où chaque annonce révèle un pan de la révolution numérique en cours. Et pour décrypter cette actualité, nous retrouvons comme il se doit nos animateurs Jean-François Le Nilias et Guy Hervier.

Au menu de ce numéro, Google et Qualcomm veulent tourner la page ChromeOS (et si possible aussi celle de Windows, Microsoft appréciera le coup de couteau dans le dos de son partenaire de l’univers ARM) pour miser sur des PC Android capables de rivaliser avec Windows et macOS : une offensive qui pourrait rebattre les cartes d’un marché en pleine mutation avec l’arrivée des AI PC et de l’IA dans toutes nos tâches numériques.

Dans le domaine de la cybersécurité, Pure Storage franchit un cap en transformant le stockage en acteur proactif de la défense contre les cybermenaces, avec intégration directe aux SOC et SIEM. L’éditeur avance sa vision « Enterprise Data Cloud » à grands pas, et c’est très intéressant.

Du côté du cloud souverain, OVHcloud muscle son offre Kubernetes managé, jouant la carte de la disponibilité multi-AZ et de la réversibilité open source pour séduire les DSI.

Mais toutes les mutations en cours ne sont pas toujours indolores : Accenture illustre la brutalité de l’adaptation à l’IA avec des licenciements massifs couplés à une réorganisation stratégique. Et ce n’est pas directement l’IA qui remplace l’humain, mais l’inadaptation de certains à l’IA qui les fait sortir du jeu…

Dans le même temps, OpenAI atteint une valorisation vertigineuse de 500 milliards de dollars, confirmant l’attrait sans précédent des investisseurs pour l’IA générative. La bulle IA peut-elle exploser en vol ?

Enfin, nos animateurs favoris analysent le nouveau rapport du Shift Project qui alerte sur l’insoutenabilité énergétique et climatique de la filière datacenters à l’ère de l’IA.

Au Sommaire

En Bref

Les PC Android arrivent

Google et Qualcomm veulent imposer une nouvelle génération d’ordinateurs Android sous Snapdragon, alternative directe à Windows et macOS.

>> Qualcomm et Google confirment l’arrivée de PC sous Android

>> Snapdragon Summit : Qualcomm riposte à Apple, Intel et Nvidia, redéfinissant smartphone et PC

Pure Storage lance le stockage proactif

La plateforme Enterprise Data Cloud devient un rempart de cyber-résilience, interconnectée aux SOC et enrichie d’IA.

>> Pure Storage mise sur un stockage proactif pour la cyber-résilience

>> Pure Storage complète sa vision Enterprise Data Cloud

>> Pure Storage étend son Enterprise Data Cloud pour un stockage plus intelligent et résilient

OVHCloud muscle son offre Kubernetes

Avec MKS Standard, l’européen du cloud promet 99,99 % de disponibilité, réversibilité open source et hébergement en France.

>> OVHcloud muscle son offre de Kubernetes managé (MKS) pour séduire les DSI « souverains »

>> OVHcloud mise déjà sur le quantique pour sécuriser ses certificats SSL

Accenture remplace des salariés par l’IA

22 000 postes supprimés, des milliards investis dans la formation et la réorganisation autour de l’IA.

>> L’IA entraîne un besoin massif de formation des salariés du numérique

>> L’IA redessine le marché du travail au détriment des profils juniors

Stratosphérique OpenAI

La licorne de l’IA atteint 500 milliards de dollars de valorisation après un deal mené par SoftBank et Thrive Capital.

>> OpenAI s’envole un peu plus et lance son explosif SORA 2

>> OpenAI accélère dans la démesure et son projet Stargate

Le Dossier

Insoutenable IA

Le Shift Project alerte : la consommation énergétique des datacenters dopée par l’IA générative suit une trajectoire intenable.

>> Intelligence artificielle, données, calculs : le rapport final du Shift – The Shift Project

Rendez-Vous

Convention USF à Lyon les 8 et 9 Octobre

L’USF célèbre ses 35 ans autour de l’intelligence collective et accueille Thierry Breton en keynote.

>> Convention USF 2025

>> SAP sous pression : enquête de l’UE et fronde allemande avant l’USF de Lyon

Coup de Cœur Souverain

Les lycées s’écartent de Microsoft

Encore un projet public qui dégage Microsoft au profit d’une solution Open Source. La région Île-de-France déploie une suite collaborative Nextcloud hébergée chez Leviia pour 550 000 utilisateurs.

>> Cas client – Région Île-de-France | 550 000 utilisateurs connectés sur une suite collaborative