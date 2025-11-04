Le spécialiste des infrastructures numériques Telehouse investit 275 millions de livres sterling dans un nouveau centre de données à Londres, Telehouse West Two. Ce site de neuf étages, prévu pour 2028, vise la certification BREEAM Excellent et sera alimenté à 100 % en énergie renouvelable.

Telehouse International Corporation of Europe, filiale du groupe japonais KDDI, confirme avoir lancé les travaux de Telehouse West Two, une extension majeure de son campus historique des Docklands, considéré comme le site le plus interconnecté d’Europe. L’investissement, estimé à 275 millions de livres sterling (environ 370 millions de dollars), confirme l’importance stratégique de Londres dans le dispositif européen du groupe. La mise en service est prévue pour 2028.

Le projet, confié à Flynn Management and Construction et Jones Engineering Group, doit renforcer la capacité d’accueil du campus, déjà central dans les échanges de données britanniques. Avec une superficie totale de 32 000 m² dont plus de 11 000 m² d’espaces IT, l’installation vise une flexibilité maximale grâce à une architecture modulaire, des équipements de refroidissement à eau glacée et une ventilation par étage.

Efficacité énergétique et neutralité carbone en ligne de mire

Telehouse mise sur une conception à la fois durable et résiliente. Le site ambitionne la certification BREEAM Excellent, standard international de performance environnementale, et fonctionnera à l’aide d’une électricité issue à 100 % de sources renouvelables. Selon Telehouse, le futur bâtiment affichera un PUE et un WUE optimisés mais aucun chiffre n’a pour le moment été donné. Des systèmes de récupération de chaleur et des générateurs au biocarburant HVO contribueront à réduire l’empreinte carbone de l’ensemble.

« Le nouveau site Telehouse West Two marque une étape importante dans notre mission de proposer une infrastructure numérique durable de classe mondiale. Cette expansion permettra aux entreprises de divers secteurs d’accélérer leur transformation numérique et d’exploiter les technologies émergentes qui façonnent le monde de demain, tout en garantissant efficacité énergétique et neutralité carbone » explique Kenkichi Honda, directeur général de Telehouse Europe.

Un positionnement stratégique face à la concurrence des hyperscalers

Avec une capacité électrique totale de 33 MW, Telehouse West Two se positionne sur un segment concurrentiel où les grands acteurs du cloud – AWS, Microsoft ou Google – multiplient également leurs investissements londoniens. La proximité du quartier financier, la densité de connectivité et la présence de deux nouvelles sous-stations de 132 kV devraient permettre à Telehouse de maintenir son attractivité pour les opérateurs, institutions financières et fournisseurs de services cloud.

Le groupe entend ainsi conforter sa place face aux hyperscalers, tout en répondant à une demande accrue d’infrastructures plus sobres énergétiquement. Pour Kevin Flynn, CEO de Flynn Management and Construction, ce chantier illustre « l’évolution rapide des besoins numériques » et la nécessité de concevoir des sites à la fois puissants, sécurisés et évolutifs.

Le futur data centre intégrera des solutions de refroidissement hybride air/liquide adaptées aux charges informatiques intensives liées à l’IA et au HPC. Deux Meet-Me Rooms et quatre conduits sécurisés dédiés garantiront une connectivité optimale. La sécurité sera assurée par un dispositif multicouche combinant surveillance 24h/24, détection avancée et protocoles de réponse en temps réel.

Avec ce projet, Telehouse confirme sa stratégie de long terme : étendre sa capacité tout en améliorant l’efficacité énergétique et la résilience de ses infrastructures, dans un marché européen de la donnée en pleine consolidation.

