Telehouse va investir plus de 80 millions d’euros dans la modernisation de son site emblématique, Telehouse 2 Paris. Cet investissement vise à réduire l’empreinte carbone du datacenter notamment en améliorant son efficacité énergétique et en alignant l’infrastructure sur les normes environnementales les plus strictes.

Telehouse annonce le lancement de vastes travaux sur son datacenter phare, Telehouse 2 Paris. Inauguré il y a plus de 25 ans, ce hub de connectivité, qui gère plus de 50 % du trafic Internet français, va être modernisé pour répondre aux exigences écologiques actuelles. L’objectif : réduire de 25 % ses émissions de carbone et améliorer significativement son efficacité énergétique.

Situé au cœur de Paris et classé parmi les datacenters les plus interconnectés au monde, Telehouse 2 Paris est une pièce centrale, un hub essentiel, de la connectivité nationale et internationale. Conscient des enjeux environnementaux, Telehouse investit 80 millions d’euros pour mettre ce site stratégique aux normes les plus récentes.

Des actions concrètes pour une infrastructure plus verte

Les travaux de modernisation se concentrent principalement sur les infrastructures climatiques du site. Parmi les principales mesures prévues, on trouve le remplacement des réseaux de distribution, l’augmentation de la température du régime d’eau glacée de 20 %, ainsi que l’intégration d’un système de recirculation d’air. Ces actions permettront non seulement de réduire la consommation énergétique mais aussi d’améliorer le Power Usage Effectiveness (PUE), qui passera de 2,03 à 1,5.

En parallèle, la consommation d’eau sera drastiquement réduite, passant de 36 000 m³ à moins de 1 000 m³ par an, grâce à l’utilisation de refroidisseurs adiabatiques, contribuant ainsi à un Water Usage Effectiveness (WUE) proche de zéro.

Un engagement pour l’avenir

Cet investissement s’inscrit dans une démarche globale de Telehouse visant à aligner ses infrastructures avec les standards environnementaux les plus stricts. « Ce projet de transformation témoigne de notre engagement à moderniser nos infrastructures tout en respectant les normes environnementales les plus strictes, » témoigne Sami Slim, CEO de Telehouse France. Avant d’ajouter, histoire de rassurer sa multitude de clients, « les travaux se déroulement en transparence totale pour nos clients pour qui nos continueront à assurer le plus haut niveau de résilience ».

En collaboration avec des partenaires français et européens qui bénéficient d’une expertise et d’un savoir-faire reconnus dans la conduite de projets de construction en milieu occupé, Telehouse va en effet pouvoir garantir la continuité de service durant les travaux et renforcer ainsi sa position de leader sur le marché des datacenters tout en s’engageant pour un avenir plus durable.

À lire également :