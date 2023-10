Plus d’un an de travaux de grande ampleur… Un investissement total à terme de 250 millions d’euros… La première tranche du nouveau datacenter du campus TH3 Paris Magny de Telehouse a été inaugurée cette semaine par le ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barrot.

Multiplication des services numériques, besoins croissants d’hébergements et d’interconnexion, recherche d’une souveraineté numérique française et européenne… tout contribue à l’explosion de nouveaux datacenters sur le sol français, déjà grande terre d’accueil dans le domaine. Dans cet univers, Telehouse est l’un des acteurs du secteur. L’entreprise annonce l’ouverture d’un nouveau datacenter dernier cri sur son site TH3 Paris Magny (dont les premiers équipements sont sortis de terre en 2008).

Situé à proximité du plateau de Saclay, à seulement 30 minutes du centre de Paris, ce nouveau datacenter occupe un ancien site militaire EADS. Avec une surface IT totale de 12 000 m2, il sera à terme alimenté par une puissance électrique totale de 18 mégawatts. Il est conçu pour répondre aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de résilience et de disponibilité de services. Sa localisation stratégique, en dehors de la zone dense des datacenters du Nord-est parisien, offre une opportunité unique pour les entreprises cherchant à diversifier et sécuriser géographiquement leurs infrastructures IT.

Engagement envers l’Environnement et la Responsabilité Sociétale

Bien évidemment, dans un contexte de sobriété numérique recherché par tous les potentiels clients, Telehouse met en avant l’approche écoresponsable adoptée pour la construction de ce datacenter. Il utilise des techniques de refroidissement avancées, comme le free-chilling intégré aux groupes froids à condensation par air, afin de minimiser la consommation d’eau et d’électricité. En conséquence, son Water Usage Effectiveness (WUE) est proche de zéro.

De plus, grâce à des innovations techniques, le datacenter affiche un Power Usage Effectiveness (PUE) moyen inférieur à 1,3. En matière d’alimentation, le site s’appuie sur une électricité 100% renouvelable, attestée par l’achat de certificats de garantie d’origine, ce qui lui permet d’afficher un Carbon Usage Effectiveness (CUE) également proche de zéro. Sami Slim, DG de Telehouse en France rappelle cependant que « l’objectif final est d’atteindre un PUE de 1,2, mais le PUE ne dépend pas uniquement de nous mais aussi de nos clients et de leurs usages. Plus ils sont denses, plus ils concentrent leurs usages sur un seul endroit, plus on arrive à cette limite théorique de 1,2″.

Soigner une image de leader

Pour Telehouse, qui est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’espaces d’hébergements de ressources IT, cette inauguration n’est en réalité qu’un début. Seule la première tranche de ce Datacenter est en effet entrée en opérations. Le site, dénommé « DC Magny 2 », doit continuer de s’enrichir jusqu’en 2025 avec quatre nouvelles tranches à ouvrir d’ici là.

« Nous avons avec Telehouse un acteur qui place l’efficience énergétique de ses équipements tout en haut de ses priorités. Nous avons un centre de données exemplaire dans ce domaine, et destiné en priorité aux acteurs souverains : à des Dassault Systèmes, à des Thales, qui viendront ici mutualiser leurs équipements à la fois pour éviter les coûts financiers et environnementaux », s’est réjoui Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du numérique, venu sur place inauguré au Saké le lieu avec une délégation de dirigeants japonais du groupe et l’ambassadeur du Japon en France, Makita Shimokawa.

Sami SLIM résume de son côté la vision de Telehouse sur ce projet ambitieux : « Ce nouveau datacenter est le reflet de notre engagement continu envers la souveraineté numérique européenne et nationale. En augmentant nos capacités d’hébergement et de connectivité, nous visons à attirer davantage de trafic Internet sur le sol européen. Notre objectif est de fournir à nos clients des infrastructures fiables, performantes et respectueuses de l’environnement, afin de les soutenir dans leur stratégie de croissance. »

Avec cette inauguration, Telehouse consolide sa place sur le marché français et européen de l’hébergement et de l’interconnexion tout en renforçant la réputation de la France d’être l’une des grandes terres d’accueil mondiales de datacenters, grâce à sa position centrale et son excellente connectivité.

À lire également :