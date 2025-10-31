Dans les organisations, le partage de documents s’intensifie chaque jour. Qu’il s’agisse de bulletins de salaire, de contrats fournisseurs, de rapports d’audit ou de campagnes marketing, les équipes métiers doivent partager et récupérer des fichiers parfois critiques, souvent sans disposer d’outils réellement adaptés à leurs besoins. Entre les solutions grand public peu sécurisées et les solutions IT complexes à administrer, le choix s’avère souvent frustrant. C’est précisément pour combler ce vide que NetExplorer dévoile une nouvelle fonctionnalité majeure intégrée à NetExplorer Share : les Portails.

Pensés pour simplifier la vie des métiers, ces espaces d’échange sécurisés permettent de créer en toute autonomie des environnements de partage personnalisés avec des partenaires externes, clients, prestataires, cabinets comptables ou auditeurs. En quelques clics, un service RH peut par exemple mettre en place un portail dédié à la transmission des dossiers salariés, ou un service financier à la réception de pièces comptables. Chaque portail est traçable, configurable et conforme aux standards de sécurité les plus exigeants, garantissant la confidentialité totale des échanges.

« Les services métiers peuvent désormais centraliser et sécuriser leurs échanges sensibles en toute autonomie, tout en gardant le contrôle sur les accès et la traçabilité des documents », explique Bertrand Servary, CEO de NetExplorer.

Cette nouvelle approche s’inscrit dans la mission historique de NetExplorer : rendre le cloud souverain aussi fluide et accessible que les géants internationaux, sans compromis sur la sécurité. Une ambition qui s’appuie sur un socle technologique maîtrisé de bout en bout : développement logiciel, hébergement, support et conformité. L’éditeur toulousain exploite ses propres serveurs en France, dans des datacenters certifiés Tier 3+ et Tier 4, garantissant un hébergement 100 % souverain et une protection complète contre le Cloud Act.

Avec les Portails, NetExplorer fait évoluer son offre vers une nouvelle génération de partage collaboratif, qui conjugue simplicité d’usage et exigences réglementaires. Là où les solutions de partage classiques se contentent de proposer un lien de transfert, les Portails instaurent une logique de relation pérenne : un cadre d’échange sécurisé et évolutif, adapté à la durée et à la nature des collaborations. Les droits d’accès peuvent être définis selon les interlocuteurs, les fichiers peuvent être déposés ou téléchargés de manière encadrée, et chaque action est historisée pour une traçabilité complète.

Cette granularité s’avère essentielle dans un contexte où les entreprises doivent composer avec le renforcement des réglementations et la montée des cybermenaces. Les Portails apportent une réponse concrète à ces enjeux, en mettant la sécurité au service de la productivité. « Notre ambition est de rendre le cloud souverain aussi agréable à utiliser que performant. Les Portails traduisent cette vision : une sécurité totale, mais au service de la simplicité et de la collaboration », souligne Bertrand Servary.

Au-delà de la fonctionnalité, cette innovation illustre une tendance de fond : la démocratisation du cloud souverain dans les métiers opérationnels. Là où les DSI jouaient autrefois un rôle central dans la gestion des accès et des permissions, les directions métiers réclament désormais plus d’autonomie pour accélérer leurs projets, tout en restant dans un cadre sécurisé et conforme. NetExplorer accompagne cette évolution en fournissant un environnement certifié, pilotable et interopérable, où les équipes peuvent collaborer sans dépendre d’un support technique constant.

Ce positionnement trouve un écho particulier auprès des organisations qui cherchent à reprendre le contrôle sur leurs données, sans renoncer à l’agilité ni à l’expérience utilisateur. Là où les solutions étrangères centralisent leurs services dans des clouds soumis à des législations extraterritoriales, NetExplorer propose une alternative française, certifiée ISO 27001, ISO 9001 et HDS, et en cours de qualification SecNumCloud.

Avec les Portails, NetExplorer Share franchit ainsi une nouvelle étape dans la transformation numérique souveraine des organisations. En donnant aux métiers les moyens de sécuriser leurs échanges au quotidien, l’éditeur démontre qu’il est possible de conjuguer souveraineté, conformité et simplicité d’usage sans jamais sacrifier l’un au profit de l’autre. Et confirme, une fois encore, sa position de référence française du cloud de confiance.