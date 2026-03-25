Katun annonce aujourd’hui un partenariat stratégique mondial avec ELATEC, spécialiste des solutions d’authentification et d’identification des utilisateurs.

Grâce à cette collaboration, les imprimantes multifonctions Arivia de Katun sont désormais entièrement compatibles avec la gamme TWN4 de lecteurs RFID (identification par radiofréquence) d’ELATEC, offrant ainsi une sécurité, une flexibilité et des possibilités de personnalisation accrues sur tous les appareils Arivia. Cette compatibilité permet aux entreprises de mettre en place des processus d’authentification sécurisés à l’aide des technologies et des services RFID d’ELATEC, contribuant ainsi à protéger les documents sensibles, à rationaliser le contrôle d’accès et à répondre aux exigences de conformité des environnements d’entreprise.

Les principales caractéristiques et avantages de la plateforme ELATEC TWN4 sont les suivants :

Compatibilité universelle avec les technologies RFID multifréquences et multitechnologies

Prise en charge des technologies NFC et Bluetooth® Low Energy (BLE)

Compatibilité avec les derniers identifiants mobiles LEGIC Connect et la fonction LEGIC Init 63

Maintenance à distance pour une gestion simplifiée des appareils

Disponibilité de kits sur mesure pour des installations personnalisées

Authentification sécurisée au niveau de l’appareil sur l’ensemble de la gamme de multifonctions Arivia de Katun

Une personnalisation flexible pour répondre aux divers besoins des entreprises en matière de sécurité et de flux de travail

« En confirmant la compatibilité avec les lecteurs RFID d’ELATEC, nous élargissons les capacités de sécurité et d’authentification de notre gamme de multifonctions Arivia », a déclaré Tony Ko, vice-président chargé du matériel et des solutions d’entreprise chez Katun. « Les utilisateurs d’Arivia peuvent désormais bénéficier des technologies RFID avancées d’ELATEC, qui s’intègrent parfaitement à leurs environnements d’impression existants tout en conservant les performances et la fiabilité qu’ils attendent des appareils Arivia de Katun. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Katun afin d’apporter une sécurité renforcée et une authentification fluide à la gamme de multifonctions Arivia », a déclaré Denis Kim, directeur commercial mondial (CSO) chez ELATEC GmbH. « Nos lecteurs sont polyvalents et parés pour l’avenir ; ils permettent aux entreprises de protéger leurs informations sensibles et de rationaliser leurs flux de travail. Cette collaboration illustre l’engagement d’ELATEC en faveur de l’innovation et d’une technologie centrée sur le client, capable de s’adapter à l’évolution des besoins des entreprises à travers le monde. »

Grâce à ce partenariat, Katun et ELATEC permettent aux entreprises de renforcer leur sécurité, de simplifier la gestion des identifiants et de pérenniser leur infrastructure d’impression grâce à des solutions d’authentification évolutives et sécurisées.