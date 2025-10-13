Un nouveau livre blanc d’Imprivata démontre comment les solutions SSO permettent aux établissements de santé de gagner des milliers d’heures tout en renforçant la sécurité.

Dans un contexte où les professionnels de santé doivent jongler avec une multitude d’applications et de systèmes nécessitant chacun leurs identifiants, l’authentification unique (SSO) s’impose comme une solution incontournable. Le livre blanc « Le ROI avéré de la SSO », publié par Imprivata, met en lumière les bénéfices concrets de cette technologie à travers plusieurs études de cas internationales.

Le défi : entre sécurité et efficacité

Le document soulève une problématique cruciale : les professionnels de santé se connectent en moyenne 70 fois par jouraux différents postes de travail et applications. Ce processus manuel peut leur coûter jusqu’à 45 minutes par jour, un temps précieux qui pourrait être consacré aux soins des patients.

Face à cette complexité, beaucoup ont recours à des pratiques à risque : mots de passe écrits, conservés dans des endroits peu sûrs, voire tout simplement oubliés. Les établissements de santé se trouvent ainsi contraints de choisir entre rationalisation des flux de travail et garantie de la sécurité.

Des résultats tangibles et mesurables

Le livre blanc présente six cas clients particulièrement éloquents :

Royal United Hospitals Bath (UK)

Plus de 30 jours/médecin économisés par mois

Réduction de 78% des temps de connexion (de 2 minutes à 27 secondes)

88 384 connexions optimisées

Western Sussex Hospitals (UK)

2 550 heures de travail économisées chaque mois

Réduction de 53 secondes des temps de connexion

Plus de 100 000 connexions par semaine optimisées

Johns Hopkins (USA)

2 550 heures économisées mensuellement

Intégration avec Epic EMR

Gains d’efficacité significatifs pour 1 154 lits

La solution Imprivata OneSign

Le livre blanc détaille les fonctionnalités de la plateforme Imprivata OneSign, qui permet :

✅ Un accès rapide et sécurisé aux dossiers médicaux électroniques (DME)

✅ La réduction du besoin de multiples mots de passe

✅ L’amélioration de la sécurité et de la conformité

✅ L’intégration avec les principales solutions (Epic, Cerner, InterSystems)

✅ La prise en charge des environnements virtualisés (VDI)

Au-delà de la technologie : l’impact humain

Comme le souligne Cameron McBride, Directeur technique de Western Health : « Pour être efficace, il faut réunir la technologie, les processus et les personnes. Nous avons besoin que nos professionnels bénéficient d’une expérience à la fois fluide et sans friction. »

Le document insiste sur un point fondamental : une bonne technologie accélère les soins et permet aux professionnels de se concentrer sur l’essentiel – leurs patients. À l’inverse, une mauvaise technologie crée des obstacles qui frustrent et font perdre un temps précieux.

Télécharger le livre blanc « Le ROI avéré de la SSO »