Le vénérable SSMS fait sa révolution avec la Preview 3 de sa version 22 : support ARM64, arrivée de GitHub Copilot et refonte visuelle à la clé. Microsoft injecte enfin l’IA générative au cœur de son outil SQL, ouvrant la voie à un pilotage assisté et contextuel des bases de données. Une mutation attendue par toute la communauté SQL Server.

SSMS (SQL Server Management Studio) est un outil essentiel de la galaxie SQL Server. Plus connu sous le sigle SSMS, il forme l’environnement officiel proposé par Microsoft pour travailler non seulement avec SQL Server mais aussi ses multiples déclinaisons dans le cloud, à commencer par Azure SQL Database. C’est à la fois un outil d’administration et un espace de développement qui réunit dans une même interface graphique tout ce dont un administrateur ou un développeur a besoin pour gérer une base de données. On peut s’y connecter à une instance locale ou distante, parcourir les bases existantes, créer de nouvelles tables, écrire et exécuter des requêtes SQL, surveiller les performances ou encore configurer des sauvegardes et des restaurations.

SSMS est un outil gratuit très populaire auprès des développeurs, des data scientists et des administrateurs de bases de données parce qu’il évite de jongler entre plei d’utilitaires séparés et offre un poste de pilotage centralisé complet pour concevoir, tester, interroger et administrer des bases de données de bout en bout. En somme, SSMS est la porte d’entrée incontournable pour qui veut travailler efficacement avec l’écosystème SQL Server, que ce soit sur une machine locale ou dans un environnement cloud.

Alors que Microsoft peaufine la sortie de SQL Server 2025 (actuellement en RC1 depuis septembre) prévue pour la mi-novembre, l’équipe de développement de SSMS accélère le mouvement pour accompagner cette sortie attendue.

Elle vient de dévoiler la troisième « Preview » de ce qui sera la nouvelle interface d’administration de SQL Server 2025 : SSMS 22.

Et cette nouvelle édition introduit deux nouveautés extrêmement attendues : le support de ARM64 et GitHub Copilot.

Du natif sur les Copilot+ PC en ARM

Enfin diront certain… SSMS 22 existera donc en version native ARM64 alors que nombre de développeurs et de datascientists ont adopté des Copilot+ PC sous processeur Qualcomm Snapdragon X. Une preuve de plus de la maturité croissante de l’univers « Windows on ARM ». Tous les grands outils Windows ont désormais leur version native ARM ce qui permet aux utilisateurs de machines en Snapdragon X de profiter pleinement de la puissance, de la fiabilité et de la grande autonomie batterie de leur machine.

GitHub Copilot prend le pouvoir

Mais surtout, cette Preview 3 marque un tournant dans l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur des outils de gestion de bases de données. SSMS 21 avait déjà tenté une forme d’intégration de Microsoft Copilot avec plus ou moins de succès. Plutôt moins que plus d’ailleurs puisque les premières preview de SSMS avaient fait l’impasse de toute intégration IA face aux réactions des développeurs.

La Preview 3 introduit enfin le très populaire et apprécié GitHub Copilot au cœur de l’environnement SSMS, une fonctionnalité plébiscitée par les développeurs depuis plusieurs mois. Dès l’ouverture de la Preview 3, les utilisateurs peuvent activer l’assistance IA via l’onglet Workloads. Une fois connecté à une base de données, GitHub Copilot devient contextuel et capable de répondre à des questions sur le schéma ou d’aider à rédiger du T-SQL. Comme l’explique Microsoft, « GitHub Copilot connaît votre base de données et votre connexion une fois que l’éditeur est ouvert ». Cette contextualisation permet de créer des connexions multiples, chacune avec son propre Copilot adapté.

Encore en preview, cette première intégration reste cependant partielle. Microsoft précise que certaines fonctions comme l’auto-complétion du code ou le mode Agent ne sont pas encore disponibles mais devraient l’être sur la version finale. L’objectif est en tout cas d’ajouter ces capacités progressivement dans les prochaines mises à jour. En attendant, l’éditeur recommande de bien vérifier les suggestions de Copilot, car elles peuvent contenir des erreurs ou du contenu de qualité variable. On le sait, l’IA générative peut halluciner par moment.

Ce virage vers GitHub Copilot n’est pas anodin. Il fait suite à une enquête menée par Microsoft, révélant que « 75 % des utilisateurs souhaitent que l’expérience Copilot dans SSMS repose sur GitHub Copilot ». Erin Stellato, responsable produit chez Microsoft, résume ce choix stratégique : « En alignant SSMS sur GitHub Copilot, nous ne faisons pas que résoudre un problème, nous créons une expérience unifiée dans l’écosystème Microsoft ».

Outre l’IA, SSMS 22 Preview 3 apporte des améliorations visuelles et ergonomiques : zoom dans la grille de résultats, nouveaux thèmes, prise en charge du langage SQL Server 2025, et premiers éléments d’un système de paramètres unifiés. Ces nouveautés confirment la volonté de Microsoft de moderniser SSMS tout en répondant aux attentes concrètes des développeurs. Cette preview 3 est accessible ici : Installer SQL Server Management Studio Preview

