Après un parcours mouvementé, MariaDB, désormais entre les mains du fonds K1, reprend l’initiative en rachetant SkySQL Inc afin de lancer une plateforme cloud « MariaDB Cloud » tournée vers l’IA et la flexibilité. De quoi signer enfin le grand retour au premier plan d’un des SGBD phares de l’univers open source ?

L’histoire de MariaDB est complexe et chaotique. La société a été fondée en 2009 par des anciens développeurs de MySQL, en réaction au rachat de la base open source vedette par Oracle (suite à l’acquisition de Sun) pour développer un fork open source dénommé MariaDB. Dans la foulée, se créait l’année suivante une entité sœur nommée SkySQL, société commerciale créée pour assurer le support de MySQL hors Oracle et encourager l’adoption à grande échelle de MariaDB. En 2014, la marque SkySQL disparaît pour officiellement devenir MariaDB Corporation.

En 2020, le nom SkySQL ressort des cartons, cette fois non pas pour désigner une entreprise mais la nouvelle offre « DBaaS » de MariaDB dans le Cloud.

En 2023, la société MariaDB entre en bourse via une SPAC. Après une valorisation initiale de 672 millions $, l’entreprise connait une chute importante, avec des résultats décevants et des licenciements (28 % du personnel).

En décembre 2023, l’équipe qui avait conçu le produit DBaaS « SkySQL » chez MariaDB crée une nouvelle société indépendante dénommée SkySQL Inc. Elle acquiert tous les droits sur la solution DBaaS SkySQL, avec l’ambition d’accélérer l’innovation et de renforcer son rôle de leader dans les bases de données cloud.

En septembre 2024, la société MariaDB est rachetée par le fonds K1 pour environ 37 millions $, soit un dixième de sa valorisation initiale. Un nouveau CEO est nommé, Rohit de Souza. Mais surtout, Michael “Monty” Widenius, la tête pensante emblématique de MySQL et de MariaDB revient au premier plan avec le titre de CTO.

Des péripéties qui n’ont pas vraiment aidé le SGBD à rayer MySQL du podium open source. Et pourtant. Malgré ce parcours des plus chaotiques, MariaDB reste une base de données extrêmement populaire. C’est en importance le troisième SGBD open source du marché et la base compte plus de 700 clients dont des grands noms comme le département américain de la défense, Samsung, ServiceNow, la Deutsche Bank, etc.

Et cette semaine, MariaDB plc annonce la réunification des forces avec l’acquisition de SkySQL Inc., récupérant ainsi sa plateforme de base de données as-a-service qu’elle avait initialement développée avant de la céder en 2023. Cette opération stratégique intervient dans un contexte où les entreprises accélèrent leur migration vers des architectures cloud pour gagner en agilité et maîtriser leurs coûts opérationnels.

L’intégration de SkySQL engendre ainsi la création d’une nouvelle offre MariaDB Cloud dotée de capacités serverless avancées et des fonctionnalités d’intelligence artificielle agentique. Selon l’éditeur, ces technologies permettent aux développeurs d’interagir différemment avec les données opérationnelles complexes, un atout particulièrement pertinent pour le développement d’applications GenAI. La solution couvre désormais l’ensemble des besoins de déploiement : environnements sur site, cloud public (AWS, Azure, Google Cloud) et architectures hybrides, en mode autogéré ou fully managed.

Pour Rohit de Souza, CEO de MariaDB plc, cette acquisition répond aux attentes des clients : « Nos clients nous demandent des solutions de bases de données puissantes, fiables et flexibles, adaptées à leurs besoins qu’ils soient sur site, dans le cloud ou dans un environnement hybride. L’acquisition de SkySQL accélère notre feuille de route et renforce l’innovation de MariaDB Cloud. »

L’aspect technique de cette consolidation mérite attention. MariaDB Cloud intègre désormais une architecture serverless permettant aux équipes de développement de démarrer instantanément leurs projets sans surcoûts d’infrastructure. Cette approche répond aux défis de scalabilité automatique et d’optimisation des ressources que rencontrent régulièrement les DSI. Vikas Mathur, directeur produit chez MariaDB, souligne la sophistication technique de la solution : « En intégrant SkySQL, nous répondons immédiatement aux besoins de nos clients tout en posant les bases pour faire de MariaDB la solution de référence dans la création d’applications GenAI. »

Cette acquisition s’inscrit dans une dynamique de croissance externe soutenue pour MariaDB, qui avait déjà racheté Galera Cluster en juin 2025 pour renforcer ses capacités de haute disponibilité. L’entreprise, sortie de bourse sous l’égide du fonds K1 Investment Management, a également été distinguée comme meilleure base de données globale aux DBTA Readers’ Choice Awards 2025 et meilleure solution d’IA open source aux AI TechAwards 2025.

Jags Ramnarayan, cofondateur de SkySQL, confirme les synergies attendues : « Cette acquisition est une excellente nouvelle pour nos clients, qui bénéficieront de nos efforts conjoints et de cycles d’innovation accélérés. » L’ensemble des équipes SkySQL rejoint MariaDB, apportant une expertise DBaaS qui renforcera les capacités d’ingénierie et de support.

Cette consolidation intervient alors qu’IDC prévoit une accélération des migrations vers les bases de données cloud, les entreprises cherchant à optimiser leurs infrastructures face à l’évolution rapide des besoins métiers et au développement du travail distribué. MariaDB se positionne ainsi pour capturer cette croissance avec une offre unifiée couvrant l’ensemble du spectre des besoins en gestion de données d’entreprise.

