MariaDB est née en 2009 après le rachat par Oracle de Sun Microsystems qui possédait MySQL. Michael Widenius, le papa de MySQL, présent que ce rachat signe la mort de son bébé et se lance dans un fork de MySQL dénommé MariaDB et dont la volonté première est d’offrir un futur à MySQL.

Depuis MariaDB s’est imposé auprès de nombreux gros clients historiques de MySQL .

L’éditeur annonce aujourd’hui le lancement de SkySQL, la version de MariaDB en mode « Database as a Service » (DBaaS).

Le nom de SkySQL évoque probablement quelques souvenirs aux utilisateurs de MySQL du début des années 2010. SkySQL était le nom d’une société créée pour assurer le support de MySQL hors Oracle et encourager l’adoption de MariaDB. En 2014, SkySQL est officiellement devenue MariaDB Corporation.

Aujourd’hui MariaDB réexploite sa marque SkySQL pour désigner l’offre « DBaaS » de MariaDB.

MariaDB SkySQL est donc une base de donnée dans le cloud qui s’appuie sur la toute dernière version de MariaDB offrant haute disponibilité, evolutivité, sécurité, réparation automatique, équilibrage des charges, cloisonnement transparent et une garantie de reprise sur incident sur de nombreuses zones de disponibilité. En outre, SkySQL prend charge les transactions classiques, les requêtes analytiques ainsi que les transactions intelligentes. Selon MariaDB, SkySQL est la première base de données DBaaS à fournir un stockage en lignes, en colonnes et associant lignes et colonnes.

SkySQL s’appuie sur Kubernetes pour l’orchestration des conteneurs, sur ServiceNow pour la gestion des inventaires, des configurations et des workflows et sur Prometheus et Grafana pour la supervision et la visualisation en temps réel. Conçue pour des déploiements multi-Cloud et Cloud hybride, SkySQL permet aux clients de rester libres du choix de leur infrastructure Cloud. Cependant, SkySQL sera dans un premier temps déployé exclusivement sur quatre régions GCP (Google Cloud Platform). Le service rejoindra ensuite le catalogue d’AWS puis celui d’Azure, le temps d’adapter les services à AWS EKS et AKS (Azure Kubernetes Service).

Avec un marché des bases de données dont la croissance dépend à 70% du cloud, MariaDB se devait de proposer une alternative DBaaS officielle et crédible. C’est donc chose faite.

Et pour découvrir SkySQL, voici en 5 minutes une petite démo vidéo :