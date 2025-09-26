Cette semaine dans InfoNews Hebdo, cap sur l’expérimentation de l’IA dans Windows, l’offensive souveraine d’Atos et Wimi, l’initiative inédite de SUSE en matière de support européen, et les tensions croissantes autour du licensing SAP. Dans le même temps, OpenAI accélère son mégaprojet Stargate alors que la French Tech est obligée de se mettre en quête de rentabilité…

L’actualité numérique de la semaine illustre une nouvelle fois les tensions entre innovation, souveraineté et résilience. Il est l’heure de retrouver Guy Hervier et Jean-François Le Nilias pour un nouvel épisode d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT.

Cette semaine, Microsoft a inauguré en catimini un Windows AI Lab, un programme inédit pour tester en grandeur nature ses fonctionnalités d’intelligence artificielle, en commençant par Paint, laboratoire d’expérimentation grandeur réelle, qui a décidément bien changé depuis l’arrivée de l’IA générative et devient un outil important du quotidien.

Dans le même esprit de réappropriation technologique, Atos et Wimi unissent leurs forces autour d’une suite collaborative souveraine, pensée pour administrations et opérateurs critiques.

Parallèlement, SUSE propose un modèle de support « follow the geo » garantissant que les données et experts restent localisés en Europe.

Dans un tout autre registre, les utilisateurs SAP multiplient les critiques face à un licensing jugé opaque, frein à une migration cloud pourtant indispensable.

Pendant ce temps, de l’autre côté de l’Atlantique, OpenAI avance à marche forcée avec Stargate, constellation de datacenters démesurés, reflet d’une course mondiale à la puissance de calcul.

Enfin, nos présentateurs décrypte une nouvelle étude qui met en lumière les inquiétudes grandissantes autour de la French Tech, sommée de passer de l’ère des licornes à celle de la rentabilité avant de revenir sur un tout autre sujet : la paralysie de plusieurs aéroports européens après une attaque par ransomware sur leur supply chain logicielle.

Au Sommaire

EN BREF

Un Windows AI Lab expérimental

Microsoft ouvre un terrain d’essai grandeur nature pour ses fonctionnalités IA dans Windows 11.

>> Microsoft prépare un Windows AI Lab pour tester ses innovations IA

>> Microsoft pourrait ressusciter les bureaux animés de Windows Vista sous Windows 11

>> Microsoft adopte les modèles d’Anthropic dans son Copilot (sans abandonner OpenAI)

>> Microsoft mise sur une marketplace pour rémunérer les éditeurs de contenus pillés par ses IA

Un Workplace Souverain commun entre Atos et Wimi

Atos et Wimi proposent une suite collaborative pensée pour les environnements sensibles.

>> « On ne peut pas rester dans une dépendance totale ; il faut des plans B et une diversité dans l’écosystème. »

SUSE se penche sur la souveraineté du support

SUSE lance Sovereign Premium Support, un modèle de support européen garantissant la souveraineté des données et des équipes.

>> SUSE s’intéresse de plus près à la souveraineté numérique européenne

Plus de transparence sur le Licensing SAP

Les utilisateurs allemands réclament plus de transparence sur des pratiques jugées trop opaques.

>> La souveraineté selon SAP : pragmatique, hybride, européenne

Stargate prend forme

OpenAI concrétise son ambitieux réseau de giga-datacenters « Stargate », entre fascination et inquiétudes.

>> OpenAI accélère dans la démesure et son projet Stargate

>> L’alliance à 100 milliards de dollars entre Nvidia et OpenAI redéfinit l’avenir de l’IA

LE DOSSIER

La French Tech en peine

Face à la raréfaction des capitaux et aux exigences accrues des investisseurs, l’écosystème français doit prouver sa rentabilité et sa maturité.

>> La French Tech sommée de prouver sa rentabilité

>> L’IA ne peut pas s’autofinancer : le rapport Bain révèle l’équation impossible de la révolution IA

RENDEZ-VOUS

Les Assises de la Cybersécurité

À Monaco, le rendez-vous incontournable de la communauté cyber fête ses 25 ans.

>> Les Assises : le rendez-vous des experts de la cybersécurité

CARTON ROUGE

Peur sur les aéroports européens

Une cyberattaque par ransomware contre Collins Aerospace a semé le chaos dans plusieurs hubs majeurs.

>> Ransomware : Plusieurs aéroports européens paralysés depuis trois jours