Face aux exigences réglementaires et géopolitiques croissantes, l’éditeur SUSE lance une offre de support souverain inédite pour ses clients européens. Cette initiative garantit que les données et les experts qui y accèdent restent strictement localisés au sein de l’Union européenne.

Acteur historique de l’open source d’entreprise, fort de ses racines européennes et de plus de trente ans d’existence, SUSE s’est depuis longtemps positionné comme un partenaire des organisations aux exigences de sécurité et de conformité élevées. Dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques et une réglementation sur la protection des données de plus en plus stricte, la maîtrise de l’information est devenue un enjeu stratégique majeur pour les DSI et les RSSI. La simple localisation des données ne suffit plus : il est désormais crucial de s’assurer que les opérations de support et le personnel qui y a accès respectent les mêmes contraintes géographiques. C’est précisément pour répondre à ce besoin critique que SUSE dévoile aujourd’hui son offre « Sovereign Premium Support ».

Un support qui suit la géographie, pas le soleil

Cette nouvelle offre de service marque une rupture avec le modèle traditionnel « follow the sun », où le support est assuré en continu à travers différents fuseaux horaires. Avec SUSE Sovereign Premium Support, l’entreprise adopte une approche « follow the Geo » : le support reste dans la région du client. Concrètement, pour les clients de l’Union Européenne, cela signifie que les ingénieurs de support premium (PSE) et les responsables de la prestation de services (SDM) sont non seulement basés dans l’UE, mais que toutes les données de support client sont également stockées sur des réseaux et serveurs situés sur le territoire de l’Union.

Cette démarche assure un cloisonnement strict, limitant l’accès aux données de support aux seuls experts européens désignés et renforçant la confidentialité par le chiffrement des informations nécessaires au dépannage. Pour les entreprises, en particulier dans les secteurs de la défense, de l’administration publique ou de la finance, c’est l’assurance d’une meilleure maîtrise de leur infrastructure et d’une conformité accrue aux exigences de souveraineté numérique.

« Notre expertise dans ce domaine, associée à nos racines européennes profondes et à nos capacités mondiales, nous positionne de manière unique pour offrir à nos clients le niveau de contrôle et de résilience dont ils ont besoin sur leurs données, leurs opérations et leurs technologies », affirme Dirk-Peter van Leeuwen, CEO de SUSE. Il ajoute que « cette offre s’inscrit naturellement dans la continuité de notre philosophie « open by design, sovereign by choice » développée depuis plus de trente ans. »

Une réponse à une tendance de fond du marché

L’initiative de SUSE n’est pas isolée. Elle répond à une lame de fond observée par les analystes du secteur. Selon une étude d’IDC de septembre 2024, plus de 80 % des organisations européennes ont déjà adopté des solutions de cloud souverain ou prévoient de le faire en 2025.

« Nous observons depuis plusieurs années un intérêt croissant pour les solutions de souveraineté numérique, telles que le cloud souverain. Cet intérêt ne se limite pas aux industries réglementées, mais touche tous les secteurs », analyse Rahiel Nasir, Directrice de Recherche chez IDC. « 2025 s’annonce comme une année décisive, car les incertitudes géopolitiques et économiques croissantes mettent davantage en lumière l’impératif de souveraineté numérique. »

Ce besoin est également validé par l’écosystème de partenaires de SUSE. Udo Wuertz, CDO et Fellow chez Fsas Technologies Europe, témoigne : « Depuis des années, SUSE est un partenaire inestimable dans l’élaboration de solutions de souveraineté numérique pour nos clients. Leur philosophie, désormais renforcée par un support basé dans l’UE, nous permet de proposer à nos clients communs des solutions parfaitement adaptées à leurs besoins croissants. »

En proposant cette offre, SUSE apporte une brique essentielle aux organisations qui cherchent à bâtir une infrastructure informatique résiliente et à l’épreuve du futur, où l’indépendance numérique n’est plus une option, mais une nécessité.

