L’information est un peu passée inaperçue. Pourtant le rachat de Rancher Labs par SUSE est fondamental pour les clients des deux entreprises et vient secouer le marché des offres Kubernetes.

Soyons clairs, par sa complexité intrinsèque et sa nature très « couches basses », Kubernetes n’est pas une solution « Do It Yourself ». D’où le succès des approches packagées mais également les investissements majeurs de VMware pour l’intégrer au cœur de vSphere 7 et ceux de Nutanix pour imposer son Karbon au cœur de son cloud privé hyperconvergé.

Rancher Labs s’est surtout fait connaître pour son implémentation « clé en main » de Kubernetes dotée de fonctionnalités avancées de gestion des clusters K8s qui permettent notamment aux entreprises d’implanter une infrastructure « Kubernetes as a Service » au-dessus de son cloud privé ou encore de manager de façon unifiée plusieurs clusters K8s répartis. Ses outils d’administration avancée de Kubernetes sont certifiés CNCF et englobent les services KaaS des principaux clouds publics à commencer par Google GKE, Azure AKS et AWS EKS. L’éditeur compte désormais plus de 37 000 entreprises et organisations clientes à travers le monde. Rancher est l’un des « outils Kubernetes » les plus populaires selon le dernier Flexera State of the Cloud 2020. L’éditeur est également l’un des trois leaders de la Forrester Wave sur les « Enterprise Container Platform Software Suites ».

Pour SUSE, ce rachat est donc important et marque une véritable accélération de la stratégie de l’éditeur racheté à Micro Focus par EQT en 2018. « Cette acquisition est un nouveau départ » explique Melissa Di Donato, CEO de SUSE, « cela va nous permettre de jouer un rôle encore plus stratégique auprès des fournisseurs cloud, des fabricants de composantes d’infrastructure, des intégrateurs et des VARs désireux de proposer une expérience client supérieure ».

Avec ce rachat, SUSE apparaît comme un concurrent extrêmement sérieux pour Red Hat et son OpenShift. Les termes exacts de ce rapprochement n’ont pas été dévoilés mais selon différentes sources proches du dossier, l’acquisition devrait se finaliser en octobre et SUSE devrait dépenser entre 600 et 700 millions de dollars pour absorber Rancher Labs.