Avec Uno Platform 6.4 et son Studio 2.0 dopé à l’IA, le développement .NET entre dans l’ère du “vibe coding” : l’interface devient terrain de jeu intelligent, où l’humain et la machine co-conçoivent en temps réel.

Microsoft a lancé .NET10, la semaine dernière. Un nouveau socle technologique robuste, performant et pérenne pour moderniser les applications métiers d’entreprise et les inscrire dans l’ère de l’IA agentique. Un évènement pout tout l’écosystème « .NET ». Un évènement que ne pouvait pas soutenir à sa façon Uno Platform. Cette dernière a été dévoilée à l’origine lors de la conférence Build 2018. Soit deux ans après le lancement de « .NET Core », la réécriture de .NET pour en faire un framework cross-plateforme et open source. En 2018, Microsoft focalisait encore beaucoup « .NET Core » comme une expérience serveur et n’évoquera sa vision MAUI qu’en 2020. Or dès 2018, l’idée d’Uno Platform était d’offrir aux développeurs .NET la possibilité de réutiliser leurs compétences et leurs outils (Visual Studio, XAML, C#) pour créer des applications multiplateformes sans devoir réécrire l’interface pour chaque système. Dès le départ, le projet a été placé en open source sous licence Apache 2.0, favorisant une approche collaborative et transparente. Son objectif : transposer WinUI et XAML au-delà de Windows. Concrètement, cela signifiait qu’une interface conçue pour Windows pouvait fonctionner telle quelle sur Android, iOS, macOS ou dans un navigateur grâce à WebAssembly. L’écosystème s’est enrichi au fil des ans : intégration dans Visual Studio, extensions pour VS Code et JetBrains Rider, compatibilité avec Figma, et une communauté active qui se retrouve chaque année lors de la conférence UnoConf. Uno Platform a ainsi joué un rôle clé dans l’ouverture de .NET vers le vrai multiplateforme.

Uno Studio, lancé en 2024, a ajouté une couche de productivité avec des outils premium pour fluidifier le quotidien des développeurs et rapprocher design et code. La solution a notamment offert à l’univers « .NET » le designer visuel qui lui a toujours manqué et qui permet d’apporter des modifications de design aux applications en cours d’exécution. Les développeurs peuvent ainsi ajuster l’interface directement dans le runtime, depuis n’importe quel IDE et système d’exploitation.

Or récemment, les équipes Microsoft et Uno ont semblé plus proches que jamais. Lors des différentes versions RC, Microsoft a régulièrement remercié les équipes UNO pour leur investissement dans l’élaboration de .NET MAUI. Ils ont récemment annoncé renforcer leur collaboration pour les évolutions à venir de .NET MAUI, SkiaSharp, and .NET runtime.

Et pour célébrer à sa juste mesure la sortie de .NET 10, Uno Platform annonce Uno Platform 6.4 et surtout Uno Platform Studio 2.0.

Les nouveautés de la version 6.4

La version 6.4 du framework apporte le support officiel de .NET10 et de Visual Studio 2026. Cette compatibilité immédiate permet ainsi aux développeurs UNO de cibler le nouveau runtime sans attendre, avec des gains de performance et de fiabilité, ainsi que les nouveautés du langage C# 14 et des bibliothèques de base.

L’intégration avec Visual Studio 2026 est également au cœur de cette version. Uno Platform 6.4 prend en charge le nouveau format de solution .slnx, plus lisible et moderne que les anciens fichiers .sln. L’extension Visual Studio a été mise à jour pour offrir une expérience fluide, réduisant les frictions lors du chargement et de la construction des projets. Un nouveau panneau de statut fait son apparition dans l’IDE : il affiche en temps réel la santé des serveurs, la progression des restaurations et la validation des SDK, ce qui simplifie la supervision et limite les blocages en phase de développement.

Sur le plan graphique, le moteur Skia (essentiel au portage des apps .NET sous Android) a été optimisé pour un rendu plus stable et mieux synchronisé avec l’affichage, tout en réduisant la charge de rendu. Les cycles ont été déplacés hors du thread UI et l’accélération matérielle est exploitée pour les ombres, améliorant la fluidité visuelle.

Du côté des applications Windows, ces dernières bénéficient de nouvelles API permettant d’étendre l’interface jusque dans la barre de titre, de personnaliser les zones de glisser-déposer et même de redessiner les boutons de fenêtre.

Enfin, les scénarios hybrides gagnent en maturité. Les améliorations de WebView2 corrigent des problèmes de superposition et de gestion de l’espace, rendant plus fiables les interfaces mêlant XAML et contenu web. Le support du chargement de ressources locales HTML, CSS et JavaScript est renforcé, y compris pour WebAssembly, avec la possibilité de mapper des noms d’hôtes virtuels vers des dossiers d’application.

Studio 2.0 : l’agent IA entre en scène

La sortie de cette version 2.0 marque un tournant. Jusqu’ici, Uno Platform Studio reposait sur des fonctionnalités comme Hot Reload, Hot Design et Design-to-Code, qui facilitaient déjà la vie des développeurs en permettant de modifier le code en direct, de transformer une application en surface de design interactive ou encore de convertir des maquettes Figma en XAML prêt à l’emploi. Avec la 2.0, l’équipe Uno ajoute une couche d’IA qui change la manière de concevoir et de moderniser les applications.

Le cœur de cette évolution est le Hot Design Agent, un assistant intelligent capable de lire la hiérarchie des contrôles et la structure visuelle d’une application en cours d’exécution. Il peut suggérer des ajustements, aligner des layouts, appliquer des styles ou réorganiser des éléments, tout en laissant le développeur valider chaque modification. L’agent ne travaille pas sur des maquettes figées, mais directement sur l’application vivante, ce qui garantit un cycle de conception et de test beaucoup plus rapide.

Deux autres briques complètent cette approche : Uno Platform MCP, qui donne à l’IA un accès sémantique à la documentation et aux API du framework, et App MCP, qui expose l’état et la structure des applications en cours d’exécution. Grâce à elles, les agents peuvent non seulement proposer des changements, mais aussi les appliquer, les tester et les valider dans un environnement réel. Cela ouvre la voie à des scénarios bien dans l’air du temps et apparenté à du Vibe Coding : générer une application complète à partir d’un simple prompt, transformer une capture d’écran en interface fonctionnelle, moderniser un projet WPF ou Windows Forms en quelques minutes, ou encore importer un design Figma et le convertir en application opérationnelle.

Uno Platform Studio 2.0 ne se contente donc pas d’ajouter des outils : il inaugure ce que l’équipe appelle le “développement agentique”, une nouvelle manière de travailler où l’humain et l’IA collaborent en temps réel. L’IA ne remplace pas le développeur, elle agit comme un partenaire qui accélère les tâches répétitives, propose des solutions et permet de se concentrer sur la logique métier et l’expérience utilisateur.

Au final, force est de reconnaître qu’Uno Platform 6.4 et Studio 2.0 sont toujours aussi clés pour l’écosystème .NET. L’intégration de l’IA ne se limite pas à l’assistance : elle ouvre la voie à un développement agentique, où l’humain et la machine collaborent en temps réel. Dans un environnement où la productivité et la modernisation des applications sont des enjeux majeurs, Uno Platform s’impose comme un catalyseur de cette transformation au-delà de Visual Studio 2026.

