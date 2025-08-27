Dans une relative discrétion, l’offre de S3NS prend forme et s’enrichit de nouveaux partenariats. En intégrant l’environnement Contrôles Locaux du cloud de Thalès dérivé de Google Cloud, Fivetran répond aux exigences croissantes de souveraineté et de conformité des DSI et RSSI.

Fivetran est l’un des grands spécialistes mondiaux de l’ingestion automatisée de données. Et sa solution vient enrichir le portfolio de S3NS, la filiale de Thales opérant sur une infrastructure Google Cloud entièrement contrôlée par Thales.

Dans un contexte où les DSI doivent conjuguer agilité technologique et maîtrise des risques, cette alliance permet à Fivetran de devenir la première solution d’ingestion de données pleinement opérationnelle dans l’environnement sécurisé « Contrôles Locaux » de S3NS.

Ce partenariat vise à répondre aux impératifs de souveraineté numérique et de conformité réglementaire qui pèsent sur les entreprises fortement encadrées, notamment dans les secteurs bancaires, assurantiels, publics et énergétiques.

« Les entreprises évoluent dans un cadre réglementaire de plus en plus strict. En intégrant notre technologie à l’architecture souveraine de S3NS, nous leur offrons la puissance du cloud sans compromis sur la sécurité », explique Virginie Brard, Regional Leader France et Benelux chez Fivetran.

Ce partenariat se distingue par une intégration poussée avec le service de chiffrement externe EKM (External Key Management) de S3NS, garantissant un chiffrement de bout en bout des données sensibles. Cette capacité a déjà été validée dans le cadre d’un projet pilote avec un grand groupe français du secteur de l’assurance.

Outre sa flexibilité de déploiement — sur site ou en mode hybride — la plateforme Fivetran propose des mécanismes de sécurité avancés : contrôle d’accès par rôles (RBAC), hachage et blocage de colonnes sensibles, certifications de sécurité et options de déploiement sur mesure. Elle permet ainsi aux entreprises de sécuriser leurs flux de données tout en gardant la main sur leur infrastructure.

Pour Estelle Samwells, Directrice commerciale chez S3NS, « l’intégration de Fivetran dans notre cloud sécurisé constitue une réponse concrète aux enjeux de performance et de conformité auxquels nos clients sont confrontés ».

