Google teste une pure application Windows capable d’unifier la recherche entre fichiers locaux, services cloud, applications installées et contenu web, accessible en un raccourci clavier.

Cela faisait bien longtemps que Google n’avait plus lancé d’utilitaires dédiés à Windows. Mais l’IA générative ayant totalement métamorphosé le marché de la recherche Web et les récentes contraintes imposés par le FTC sur son activité de recherche Web, le géant américain cherche de nouveaux horizons et de nouvelles intégrations.

Google vient de dévoiler une application expérimentale pour Windows, destinée à centraliser la recherche sur divers emplacements (fichiers locaux, applications installées, documents Google Drive et web) et à la rendre accessible via un raccourci clavier. Présentée via son service R&D « Labs », cette application vise à offrir une méthode de recherche unifiée, sans devoir changer de fenêtre ou interrompre ses activités.

L’outil, comparable à Spotlight sur macOS, s’active en pressant « Alt + Espace ». Il permet non seulement la recherche textuelle, mais aussi la recherche visuelle via Google Lens, offrant la possibilité de traduire du texte ou des images, ou encore d’extraire des informations depuis ce qui s’affiche à l’écran.

Une particularité de ce nouvel outil est le mode facultatif « AI Mode », qui enrichit les résultats en autorisant des réponses plus approfondies, des questions à plusieurs volets, ou des liens utiles pour aller plus loin.

Sur le plan technique, l’application nécessite Windows 10 ou Windows 11. Elle est pour l’instant distribuée uniquement en anglais et aux États-Unis, et son accès se fait par inscription à l’expérimentation via Google Labs. L’outil reste à ce stade limité en disponibilité.

L’intégration de Google Lens impose que l’application ait la permission de lire le contenu de l’écran, ce qui soulève des questions en matière de confidentialité. Google indique toutefois que ces fonctionnalités restent optionnelles selon les usages.

Il s’agit d’une phase d’essai, sans garantie qu’elle débouche sur une version stable ou une diffusion globale. Ça ne serait pas la première fois qu’un projet Labs ne voit finalement pas le jour. Et l’on rappellera que Google avait déjà créé il y a 20 ans une Google Search Bar pour Windows depuis longtemps abandonnée et oubliée.

Mais le timing de cette annonce n’est pas anodin. Car Microsoft va proposer en standard une fonction très similaire dans la prochaine version de Windows 11. Intégrée dans la mise à jour « 25H2 », la fonction « Palette de commandes Windows » permet d’accéder rapidement à des commandes, paramètres et actions système via une seule barre de recherche contextuelle. Et l’on voit déjà poindre à l’horizon une nouvelle guerre des « barre de recherches dopées à l’IA » sous Windows…

