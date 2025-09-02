Croissance à deux chiffres, flux de trésorerie record et première année bénéficiaire : Nutanix capitalise sur l’effet Broadcom pour accélérer face à VMware et clôture son année fiscale 2025 sur une dynamique très positive.

Nutanix vient de publier les résultats du second trimestre calendaire qui représente pour le spécialiste du cloud hybride les résultats de son quatrième fiscal clôturant l’exercice 2025. Et, dans un paysage totalement bouleversé par les contraintes règlementaires et le cafarnaum engendré par le rachat de VMware par Broadcom, l’éditeur a dépassé les attentes des analystes, affichant une croissance significative de ses revenus et de sa rentabilité, confirmant la bonne trajectoire de ces derniers trimestres tout en présentant des perspectives prudemment optimistes pour l’avenir.

Pour l’année fiscale 2025, Nutanix a enregistré un chiffre d’affaires total de 2,54 milliards de dollars, marquant une progression notable de 18% par rapport à l’exercice précédent. Cette performance a été couronnée par un quatrième trimestre dynamique, avec des revenus s’élevant à 653,3 millions de dollars, en hausse de 19% en glissement annuel.

Une première année de bénéfices nets

L’un des indicateurs clés de la santé de l’entreprise, le revenu annuel récurrent (ARR), a atteint 2,22 milliards de dollars, soit une augmentation de 17% sur un an, témoignant de la solidité de son modèle basé sur les souscriptions.

Sur le plan de la rentabilité, Nutanix a franchi une étape importante en réalisant sa première année complète de bénéfice net en GAAP, s’établissant à 188 millions de dollars. Le bénéfice par action non-GAAP pour le quatrième trimestre s’est élevé à 0,37 dollar, surpassant les prévisions du consensus.

La société a également souligné une forte génération de flux de trésorerie disponible (« free cash flow »), s’élevant à 750,2 millions de dollars pour l’ensemble de l’année.

Le Président et CEO de Nutanix, Rajiv Ramaswami, a qualifié ce trimestre de « bonne conclusion pour une année fiscale durant laquelle nous avons enregistré une croissance à deux chiffres de notre chiffre d’affaires et attiré plus de 2 700 nouveaux clients ». Il a également mis en avant les avancées stratégiques, notamment le renforcement des partenariats avec des géants technologiques tels qu’AWS, Google et NVIDIA.

Porté par « l’effet Broadcom », l’éditeur compte désormais plus de 29 000 comptes clients. « Nous ne sommes qu’au début d’une opportunité de cinq à dix ans pour gagner des parts sur VMware », explique d’ailleurs Rajiv Ramaswami.

Pour l’exercice fiscal 2026, la société vise 2,90 à 2,94 Md$ de revenus (environ +15 % au point médian) et 790 à 830 M$ de free cash-flow, avec une marge opérationnelle non-GAAP attendue à 21–22 %.

Des perspectives prudentes

Pour l’exercice fiscal 2026, la société vise 2,90 à 2,94 Md$ de revenus (environ +15 % au point médian) et 790 à 830 M$ de free cash-flow, avec une marge opérationnelle non-GAAP attendue à 21–22 %. Des prévisions solides mais légèrement en deçà de certaines attentes qui ont été accueillies avec une certaine prudence par le marché et provoqué une réaction modérée du titre en bourse après l’annonce.

Au-delà de son HCI classique, Nutanix mise de plus en plus sur des accords facilitant des remplacements de VMware sans remettre en cause les investissements existants : l’éditeur a ainsi enregistré au dernier trimestre ses premiers contrats en production avec Dell PowerFlex, a lancé en version bêta la prise en charge des baies Pure Storage, et devrait en 2026 étendre ses dynamiques actuelles avec de nouvelles réalisations en partenariat avec Dell et Cisco.

Pour des DSI confrontés aux hausses tarifaires de VMware et à l’incertitude contractuelle, ces résultats confirment que l’alternative Nutanix gagne du terrain, portée par un modèle 100 % logiciel, un récurrent en hausse et un écosystème partenaires conçu pour limiter les opérations « rip-and-replace ». Nutanix sort renforcé de l’exercice 2025 avec une croissance à deux chiffres, une trésorerie abondante et une première année GAAP positive. Reste à voir comment les nécessités européennes de retrouver souveraineté numérique et autonomie technologique affecteront la dynamique actuelle, alors que des concurrents comme Proxmox et VATES deviennent de plus en plus visibles et crédibles dans les quêtes d’alternatives à VMware.

