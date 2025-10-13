Face à la montée des tensions géopolitiques et des exigences réglementaires, l’acteur français Sigma publie un livre blanc détaillé sur le cloud souverain. Un document stratégique qui guide les DSI et RSSI dans leurs choix d’infrastructure à l’heure où 67% des dirigeants français considèrent la localisation des données comme un critère décisif.

Une problématique au cœur de la transformation numérique

Alors que plus de 60% des dépenses IT mondiales sont désormais orientées vers le cloud, les entreprises françaises se trouvent face à un dilemme : comment profiter de l’agilité et de la performance du cloud tout en préservant la souveraineté sur leurs données critiques ?

Le livre blanc publié par Sigma, entreprise française spécialisée dans l’infogérance et l’hébergement IT, apporte des réponses concrètes à cette équation complexe. Le document souligne que plus de 40% des entreprises considèrent aujourd’hui la protection des données comme un enjeu très important dans le cloud, notamment face aux risques extraterritoriaux incarnés par le Cloud Act ou le FISA américain.

Cloud souverain vs cloud de confiance : comprendre les nuances

Le livre blanc établit une distinction claire entre deux concepts souvent confondus :

Le cloud souverain garantit que les données sont hébergées, traitées et administrées sur le territoire national, par des acteurs soumis uniquement au droit français ou européen.

garantit que les données sont hébergées, traitées et administrées sur le territoire national, par des acteurs soumis uniquement au droit français ou européen. Le cloud de confiance va plus loin en s’appuyant sur des certifications (SecNumCloud, ISO 27001), des architectures cloisonnées et des engagements contractuels forts pour empêcher toute intrusion non souhaitée.

Un guide pratique en 5 chapitres

Le document de 16 pages structure sa démarche en cinq axes stratégiques :

1. Les fondamentaux : définitions, enjeux de confiance et de responsabilité juridique

2. La préparation : identification des données à protéger, intégration des contraintes réglementaires (RGPD, HDS, DORA, NIS2), clarification des responsabilités

3. L’adaptation aux usages : du simple prolongement du SI à la transformation globale, en passant par la modernisation des développements

4. Les bonnes pratiques : sécurisation dès la conception (security by design), choix de partenaires qualifiés, formation des équipes

5. La posture stratégique : reconnaissance des limites actuelles du cloud souverain français et approche multi-cloud comme solution d’équilibre

Le multi-cloud, une réponse pragmatique

Un point particulièrement intéressant du livre blanc concerne la reconnaissance des limites actuelles du cloud souverain français. Sigma reconnaît que « seuls les hyperscalers internationaux disposent de l’échelle et des technologies capables de répondre efficacement » aux besoins très élevés en calcul haute performance ou en intelligence artificielle.

La solution proposée ? Une stratégie multi-cloud combinant :

Le cloud souverain pour les données sensibles et critiques

Les hyperscalers internationaux pour les charges intensives et l’innovation

Le document propose même un tableau de classification pratique croisant criticité des données (vital, impact business fort, impact faible) et confidentialité (secret, confidentiel, public) pour orienter le choix d’hébergement.

Un outil pour les décideurs IT

Ce livre blanc s’adresse particulièrement aux DSI, RSSI, responsables d’infrastructure et directions générales confrontés aux choix stratégiques en matière de cloud. Il propose une approche équilibrée, ni dogmatique ni techno-centrée, mais résolument pragmatique.

Comme le souligne Sigma dans sa conclusion : « la souveraineté numérique ne doit pas se faire au prix de l’isolement ou de la stagnation technologique, mais par un équilibre stratégique. »

Télécharger le livre blanc

Le document complet est disponible gratuitement et constitue une ressource précieuse pour tous les acteurs impliqués dans la transformation numérique soucieux de maîtriser leurs risques tout en préservant leur compétitivité.

[Télécharger le livre blanc « Cloud souverain : maîtriser les risques à l’heure des tensions numériques mondiales »]