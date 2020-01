Découvrez comment réduire les coûts tout en accélérant la mise à jour SAP. Simplifiez l’opérationnel. Pérennisez votre infrastructure IT avec la solution Flash la plus connectée au cloud.

Accélérez les projets

Déployez plus rapidement vos projets SAP grâce à une automatisation intégrée. Provisionnez des systèmes et créez des prototypes en quelques minutes au lieu de plusieurs jours. Accédez à l’analytique en temps réel des données essentielles pour accélérer le reporting et la prise de décision.

Simplifiez l’opérationnel

Améliorez l’efficacité des opérations avec des sauvegardes intégrées plus rapides. Simplifiez les tests de reprise d’activité. Utilisez des copies de données secondaires sur site ou dans le cloud à des fins de développement, de test ou d’analytique et de reporting.

Pérennisez l’architecture IT

Avec NetApp, bénéficiez d’une évolutivité quasi illimitée et déplacez vos données de manière économique et fluide, sur site ou dans le cloud, quel que soit votre environnement (SAN ou NAS). Grâce à l’analytique globale, surveillez et planifiez la capacité où que vous soyez, à partir d’une application mobile. Ajoutez de nouvelles technologies telles que NVMe et l’IA sans perturber les applications de production.

Pour aller plus loin comprendre en détail, qu’il s’agisse d’un environnement SAN ou NAS, avec des applications exécutées sur site ou dans le cloud, pourquoi les solutions multiclouds hybrides pour SAP sont les plus complètes du secteur du secteur rendez vous sur rubrique Solutions NetApp pour SAP et télécharger l’infographie 10 bonnes raisons de choisir NetApp pour vos applications SAP