Le paiement sans contact est plébiscité par une majorité (78%) de français, et en ces temps de coronavirus devient un « must do » dans les commerces de proximité. Et le relèvement prochain de 30 à 50 euros du plafond de paiement par ce biais devrait accélérer l’utilisation du dispositif et sa pratique.

Pourtant, il n’est pas sans danger puisque, et en simplifiant, il suffit d’un terminal CB placé à proximité de la carte pour qu’un débit soit possible… sauf si la carte est invisible.

C’est exactement ce que permet de faire Absolut Secure, une carte électronique sans batterie dont la proximité bloque les ondes radios : pas de NFC, pas de communication ; pas de communication, pas de transaction. CQFD.

De portée très courte, Absolut Secure n’agit plus dès que l’utilisateur sort sa carte de paiement pour régler un achat, et redevient active dès qu’il la range.

De format identique à une CB, le produit se place dans un porte carte, un porte-monnaie, comme une carte classique. Après un démarrage encourageant, la startup française à l’origine du dispositif vise aujourd’hui une distribution à grande échelle de son produit et recrute de nouveaux collaborateurs.

Pour en savoir plus voici une présentation d’Absolut Secure en vidéo et en moins d’une minute…