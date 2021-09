Acquia, éditeur de la plateforme d’expérience digital Open DXP, vient de mettre la main sur Widen, un spécialiste de la gestion des actifs numériques sur le cloud.

Les solutions Widen seront proposées de façon autonome ou dans le cadre d’Acquia Open DXP. Elles facilitent aux web marketeurs la création, la gestion et la distribution les contenus tout au long de leur cycle de vie. Leurs conceptions et leurs architectures leur confèrent une capacité unique à prendre en charge les flux marketing complexes et les exigences des Digital eXperience Platform utilisées en entreprise.

Cette approche va bien au-delà de la seule gestion des actifs créatifs pour inclure le stockage de données non structurées telles que des documents juridiques, des demandes d’indemnisation et des listes de contacts. La solution PIM (Personnal Information Management) de Widen donne accès à des données sur les produits en les centralisant pour une mise en ligne sur les sites Web, les catalogues et les canaux de e-commerce.

Mike Sullivan, CEO d’Acquia, précise : « Nous allons immédiatement investir dans le développement de la solution Widen, et tirer parti de nos capacités mondiales et de notre réseau de partenaires pour la proposer aux équipes pour gérer, transformer et fournir des actifs numériques à l’échelle ».