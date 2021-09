L’ESN française hybride AODB – Alliance of Digital Builder -, regroupant plus de 200 entreprises du numérique, lance une offre d’audit de cybersécurité adaptée aux besoins des entreprises avec l’ambition de renforcer les bonnes pratiques en matière de protection des données.

L’offre, basée sur une méthodologie adaptée, s’articule autour de 3 axes : Cybersécurité, Performance et RGPD.

Il s’agit donc d’un audit complet qui prend en compte à la fois l’architecture intégrale (avec vérification du principe de Security by Design), l’ensemble des endpoints (y compris les microservices), le fournisseur cloud lié à l’infrastructure ou à l’application, le PCA/PRA, les solutions CMS/CMF, les performances front et back office, la stabilité, les temps de réponse perçus par les utilisateurs, l’identification de la base légale sur laquelle repose la collecte d’informations, la vérifications des points clés du RGPD, etc.

A l’issue de chaque audit des solutions adéquates sont proposées pour la mise en place d’une nouvelle architecture ou l’amélioration de celle existante.

Mathieu Gros, Président d’AODB, remarque : « La lutte contre les cyberattaques est devenue un enjeu majeur pour les entreprises. Au travers de son offre, AODB entend fournir une solution sur-mesure pour répondre aux besoins des entreprises en matière de cybercriminalité ».