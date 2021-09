Ariadnext, spécialiste du contrôle de documents et d’identités, annonce le lancement d’ici la fin de l’année d’Yris, une solution d’identité numérique ouverte au plus grand nombre.

Yris, application conforme aux réglementations européennes (RGPD, eIdas) et en cours de certification par l’ANSSI, permettra notamment et selon les préconisations européennes aux « citoyens d’accéder à des services en ligne grâce à leur identification numérique nationale, qui sera reconnue dans toute l’Europe ».

En France, l’application YRIS sera référencée au travers de France Connect et accessible à toute personne munie d’un smartphone. Elle permettra une identification aux services partenaires en toute sécurité et sans risque de fraude.

Après téléchargement de l’app, l’utilisateur renseigne l’application et fournit la copie d’une pièce d’identité et une photo de son visage qui sont validés en moins de 5 minutes. La connexion sur les sites utilisant France Connect est ensuite possible via la fourniture d’un simple code.

Marc Norlain, CEO d’AriadNext, évangélise sa nouvelle solution : « YRIS répond à la volonté de l’UE, d’offrir une identité numérique simple et accessible à toutes et tous, sans contrainte de résidence et offrant à chacun la possibilité d’user des services du pays dans lequel il se trouve ».