Aruba, marque de HPE spécialisée dans les réseaux intelligents et sécurisés, met à jour sa plateforme ESP (Edge Service Platform). Objectif, enrichir l’ensemble en y intégrant des modules jusqu’ici commercialisés séparément ou récemment acquis par l’entreprise.

Typiquement, ClearPass Policy Manager (la plateforme de contrôle d’accès) est désormais intégrée à EdgeConnect (la plateforme SD-WAN anciennement Silver Peak) afin d’ajouter une connaissance avancée des identités (utilisateurs et appareils dont IoT) et des rôles.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté. Aruba Threat Defense est désormais également intégré à EdgeConnect afin d’enrichir les capacités de détection et de préventions des intrusions de la plateforme. Cette dernière va ainsi profiter de l’infrastructure de lutte contre les menaces d’Aruba. Ce partage d’informations essentielles de sécurité entre Aruba Central et EdgeConnect promet parallèlement d’offrir une visibilité totale sur le réseau et donc d’améliorer la compréhension des comportements du cloud à l’Edge.

Ces deux intégrations concrétisent au final la transformation de EdgeConnect d’une plateforme SD-WAN en une vraie plateforme SASE adaptée au Edge.

Grâce à un nouveau flux de provisionnement des services, la console de gestion Orchestrator (anciennement Silver Peak Unity Orchestrator) comprend désormais des informations préconfigurées par défaut concernant les services de sécurité dans le cloud de proximité du fournisseur de sécurité. Les administrateurs réseau peuvent associer rapidement et facilement les succursales équipées aux points de présence (POP) et aux datacenters cloud du partenaire. Les principaux fournisseurs de sécurité tels que Check Point, Forcepoint, McAfee, Palo Alto Networks, Symantec ou Zscaler font actuellement partie de l’écosystème de partenaires d’alliance technologique d’Aruba, Netskope étant le premier à tirer profit de cette nouvelle capacité de flux de provisionnement.

« L’intégration de ClearPass Policy Manager et Threat Defense à la plateforme SD-WAN EdgeConnect nous permet d’offrir un cadre de politique cohérent basé sur l’identité dans l’ensemble de la gamme Edge. Cette puissante alliance permettra aux clients de passer, à leur propre rythme, des architectures réseau traditionnelles et avec une sécurité contrôlant le périmètre, à un réseau étendu basé sur le cloud avec une sécurité utilisant les principes Zero Trust et SASE » résume David Hughes, SVP de l’activité WAN chez Aruba.