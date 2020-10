Asklépian, jeune société bordelaise de conseil, a fait le constat que le RGPD – entré en vigueur en mai 2018 – reste largement incompris par les entreprises.

D’abord, parce que faute d’être juriste ou expert, il peut être difficile d’appréhender de prime abord les obligations et les implications contenues dans ce texte de Loi.

Ensuite, parce que les utilisateurs du numérique ont une confiance exagérée dans leur smartphone ou leur ordinateur. Pour les cybercriminels, cette méconnaissance des risques et failles de sécurité est une vraie aubaine, surtout en cette période de généralisation du télétravail et d’accès distants.

Fort de ces constats, Asklépian propose depuis début septembre et chaque semaine une courte (environ 2 minutes et demi) vidéo pédagogique qui détaille – avec des idées et des mots simples – l’un des aspects du règlement.

Destinés à un large public, ces petits films visent les grandes entreprises comme les petites structures mais aussi, et pourquoi pas, les particuliers.

La Web Series est accessible sur la page LinkedIn d’Asklépian.